Llum verda a un nou PAI amb 144 vivendes a València

La Comissió d’Urbanisme aprovarà demà, dimecres, el Programa d’actuació integrada, PAI, UE-4 Fausto Elío, una iniciativa d’Atitlan que preveu la construcció de 110 vivendes de renda lliure i 34 de protecció pública. La Comissió preveu aprovar el programa en règim de gestió per persones propietàries, i designarà l’agrupació d’interés urbanístic Unitat d’Execució 4 Fausto Elío de València com a agent urbanitzador.

Tal com ha recordat el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, l’objectiu d’este PAI és la urbanització i posada en valor dels terrenys delimitats per l’encreuament de l’avinguda dels Tarongers i el carrer de l’Enginyer Fausto Elío, que confronten amb el carrer Sant Joan de Déu. Es tracta d’un reduït àmbit de sòl urbà, amb una superfície de 12.742 metres quadrats, que presenta actualment una situació d’abandó. Per això, el desenrotllament del PAI preveu integrar la urbanització d’eixa part del barri amb el seu entorn, especialment la finalització dels carrers del Doctor Álvaro López i Sant Joan de Déu amb l’avinguda dels Tarongers.

Així mateix, este planejament permetrà la implantació d’usos terciaris, especialment comercials, i de vivenda en esta zona confrontant entre la Malva-rosa i el Cabanyal. “Gràcies a esta actuació es podran construir 34 vivendes de protecció pública i 110 unitats d’allotjament residencial dotacional”, ha subratllat Giner, que ha recordat que l’edificabilitat total prevista en el planejament és de 13.641 metres quadrats de sostre. D’estos, es destinaran a usos terciaris 8.510 metres quadrats de sòl, i a ús residencial 5.130 metres quadrats de sostre. Un 66 % de l’edificabilitat residencial està destinada a vivenda de protecció pública.

Una inversió d’1,8 milions d’euros

L’execució de la urbanització suposarà una inversió de quasi 1,8 milions d’euros, concretament 1.792.845 € més IVA. Amb esta inversió s’aconseguix que en el carrer Sant Joan de Déu es desenrotlle un vial de sis metres, una zona d’aparcament de quatre metres i una vorera de cinc metres.

A més, ha explicat Giner, es projecta la continuïtat del carrer del Doctor Álvaro López fins a la connexió amb l’avinguda dels Tarongers. Este carrer tindrà un vial de sis metres, amb zones d’aparcament de quatre metres en els dos costats i amb voreres de cinc metres en els dos costats.

Així mateix, es preveu, d’una banda, l’execució del denominat “carrer B”, d’ús exclusiu per a residents i vehicles d’emergència, que connectarà el carrer de Fausto Elío i el carrer del Doctor Álvaro López, i que tindrà una amplària de huit metres. I, d’altra banda, es projecta l’obertura del denominat “carrer A”, d’ús per als vianants, que connectarà el carrer de Sant Joan de Déu amb el parc desenrotllat en l’àmbit, i que tindrà una amplària de cinc metres. El nou parc té una superfície de 1.840 metres quadrats de sòl. A estes obres s’afig el pas de vianants semaforitzat que travessa el carrer de Fausto Elío i les vies del tramvia.

“Amb tot això i gràcies a esta actuació —ha conclòs Juan Giner— es posa en valor un àmbit de la ciutat actualment degradat, s’augmenta el parc de vivenda pública i privada, es millora la integració entre els barris de la Malva-rosa i el Cabanyal, i es dota de servicis públics, com ara vivenda dotacional i jardí públic, i privats —sòl comercial— este enclavament de la nostra ciutat”. El PAI, una vegada aprovat per la Comissió d’Urbanisme, es portarà al ple municipal, en la sessió ordinària de febrer.

