Salut Pública rastreja un degoteig de pacients amb vòmits i diarrea després d’una gala fallera a Alzira

Els responsables de Salut Pública han obert una investigació per a tractar d’aclarir què ha provocat un degoteig de pacients amb problemes gastrointestinals que tenen en comú la seua presència en la gala i posterior sopar que dissabte va celebrar la Falla Hernán Cortés d’Alzira per a acomiadar la fallera major de 2024.

Fonts del Departament de Salut de la Ribera han confirmat que Salut Pública està aplicant el protocol establit i ha començat a posar-se en contacte amb els afectats per a fer-los una enquesta sense descartar cap hipòtesi, des que puga haver-hi un origen alimentari al fet que puga tractar-se simplement d’un virus. Fonts de la comissió assenyalen que no tots els afectats han acudit al metge, mentres que, des del Departament de Salut, indiquen que els pacients tractats, casos puntuals, presenten símptomes lleus. En alguns casos, els facultatius han sol·licitat una anàlisi de femta.

Vòmits, diarrees i una sensació de cansament són els símptomes que descriuen els afectats. El grup de Whatsapp de la Falla Hernán Cortes va començar a tirar fum diumenge a la vesprada, quan, segons explica Sergio Tortosa, un dels membres de la gestora que dirigix esta modesta comissió, van començar a aparéixer els primers símptomes. A l’espera del que determinen les autoritats sanitàries, els fallers que sí que havien acudit al metge apuntaven que s’havia comentat la possibilitat que el seu malestar estiguera relacionat amb el sopar, explica. Segons Tortosa, de les més de seixanta persones que van assistir a la gala —la comissió no té enguany falleres majors, raó per la qual no es tractava exactament d’una presentació—, entre 35 i 40 van manifestar presentar estos símptomes en més o menys mesura. En el seu cas, explica, havia passat tota la nit de diumenge “amb vòmits”. “Quan m’he alçat i he intentat posar-me a treballar, m’ha sigut impossible, però jo no he anat al metge”, relata.

Fonts de l’establiment que va servir el sopar han explicat que es tractava d’un menú molt senzill sense salses o cremes que es pogueren contaminar i provocar una intoxicació i han assenyalat que personal propi va sopar eixa nit eixe mateix menú i no ha presentat cap símptoma estrany, mentres explicaven que tots els plats s’elaboren el mateix dia i amb molta cura, atesa la llarga experiència en el sector.

Suscríbete para seguir leyendo