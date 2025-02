Sorolla a través de la dana

Santi Cabello i Majo Farrés, dos jóvens creatius valencians, han desenrotllat una iniciativa amb l’objectiu de donar vida al llegat de Joaquim Sorolla en un context de resiliència i reconstrucció després de la tragèdia de la dana.

La proposta, emmarcada dins del grup creatiu Ebún, sorgix amb un rerefons social i cultural. La seua idea principal ha sigut traslladar la icònica imatgeria de Sorolla a aquells espais afectats per la dana, generant un diàleg entre la bellesa atemporal de l’art i la crua realitat del desastre natural. Per a fer-ho, han comptat amb el fotògraf Carlos Gilmart, que ha capturat una dotzena de recreacions de quadros de l’artista valencià més internacional en escenaris com Paiporta i la platja del Saler, zones que van patir importants danys després de la riuada.

Una de les instantànies del projecte / L-EMV

Més enllà de l’impacte visual i artístic, este projecte té una finalitat solidària. Amb l’objectiu de fer costat a l’Associació Horta Sud, que treballa en la recuperació i millora de l’entorn afectat, els creadors han participat, este cap de setmana passat, en un mercat solidari celebrat en l’Ateneu Mercantil de València. Durant l’esdeveniment, van donar a conéixer les fotografies i van explicar el significat de la seua iniciativa, a fi de generar un espai de conscienciació i col·laboració amb la comunitat.

Esta innovadora proposta no només ret homenatge al pintor valencià més internacional, sinó que també busca sensibilitzar sobre la importància de l’acció social i mediambiental en moments de crisis. “Ebún reafirma amb este projecte el seu compromís amb la creativitat com a ferramenta de transformació social i demostra com l’art pot convertir-se en un pont entre el passat i el present, la tradició i la necessitat de canvi”, diuen des del grup.

