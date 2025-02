La batalla provincial del PSPV es desboca a València ciutat

Amb els avals acabats de registrar, la tensió entre les candidatures de Carlos Fernández Bielsa i Robert Raga va tindre la Diputació de València com a focus dels retrets creuats. Perdre-la en 2023 o la possibilitat de “recuperar-la” es va tornar una arma llancívola amb la qual colpejar des d’un costat i l’altre. Uns dies després, amb l’inici de la campanya oficial este dimecres, la continuació d’eixa batalla ha posat València ciutat i els resultats electorals de la formació com a zona zero de les crítiques, les culpes i els laments de joc brut entre les dos candidatures.

Divendres, just després de presentar les firmes que l’atresoraran com a candidat, l’alcalde de Riba-roja de Túria va presentar a les portes de la corporació provincial el seu projecte per a “recuperar la Diputació”. La sola convocatòria va coure en l’equip de Bielsa, ja que este és el portaveu en esta institució i va ser el candidat a presidir-la el juliol de 2023, cosa que semblava feta, però que el vot en blanc d’Ens Uneix (i el seu posterior pacte de govern amb el PP) va malbaratar. Eixa caixa de trons continua ressonant i marcant el procés intern.

La resposta dels fidels de l’alcalde de Mislata ha arribat a través de missatges en xarxes socials criticant els resultats electorals a València ciutat i atribuint a estos no poder governar la Diputació. “Si volem recuperar la Diputació no podem seguir la dinàmica que ens ha portat a la irrellevància en el Cap i Casal, assenyala un compte, Militants PSOE València, que mostra suport a Bielsa. “La Diputació es va perdre perquè es va perdre a València”, agrega una altra, també alineada amb l’actual secretari general.

Carlos Fernández Bielsa, en l’entrega dels avals este matí / Fernando Bustamante

“Ens hem convertit en la tercera força política a València, amb aspiracions a quarta, mentres els seus responsables guarden silenci sense importar que qui patix cada derrota són els ciutadans”, assenyala una altra. A estos missatges en xarxes socials carregant contra el resultat electoral en la capital del Túria se suma un whatsapp de Bielsa buscant el suport de militants del Cap i Casal cridant a tindre un “projecte guanyador” en la ciutat per a “recuperar les institucions i guanyar als ajuntaments, especialment el de València”.

Eixes mencions han generat malestar entre els dirigents de València, que consideren que s’estan difonent continguts crítics amb el Cap i Casal i que menysvaloren el partit en la ciutat, enfrontant-la a altres localitats i culpabilitzant-la de la derrota en la Diputació. Els missatges exhibixen, a més, l’animadversió que hi ha entre sectors del partit, batalles aferrissades que tenen en la capital del Túria un focus molt clar i que van més enllà de la importància dels nombres que suposen la ciutat.

El major cens

Allí estan inscrits un de cada sis militants que podran votar el 2 de març. És la localitat amb més afiliats, 1.508 incloent els de Joves Socialistes, el triple que la següent, Almussafes, i representa el 16 % del cens total dels 9.400 socialistes. En esta, l’actual sector dominant són els anomenats “Pelayo”, per la seu de Joves, amb referents com José Muñoz, síndic en les Corts; Sandra Gómez, candidata en 2023, o Borja Sanjuán, portaveu en l’Ajuntament, són part del motor de la candidatura de Raga.

No només això. El xoc entre els “Pelayo” i l’entorn de Bielsa forma part de les cròniques habituals de les disputes intestines en el PSPV, a la qual cosa s’afig que entorn de l’alcalde de Mislata s’han situat alguns antics “abalistes”, com Maite Girau, que també van confrontar directament amb este sector. Així, i encara que es dona per segur que l’alcalde de Riba-roja superarà amb claredat Bielsa en les agrupacions del Cap i Casal, tot plegat pot acabar sent clau, ja que, a més de nombres, hi ha molt simbolisme intern.

