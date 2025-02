Benetússer, Paiporta i Catarroja demanen personal al Cecopi per la “sobrecàrrega” en la tramitació de targetes transport

Els ajuntaments de Benetússer, Paiporta i Catarroja han demanat personal, espais i mitjans materials al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) davant de la “sobrecàrrega” que suposa per als consistoris la tramitació de les targetes de transport.

Així ho ha indicat este dimarts l’alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, en declaracions als mitjans de comunicació en nom de les tres localitats valencianes afectades per la dana, després de la reunió del Cecopi, en la qual han fet un repàs de les principals reclamacions dels ajuntaments a la direcció de l’emergència, entre les quals ha esmentat l’operatiu de reparació d’ascensors i de revisió d’edificis.

Silvent ha recalcat que els ajuntaments que participen en el Cecopi ho fan perquè estan en situació d’emergència. “Això vol dir que estem bolcats a atendre la ciutadania i totes les necessitats que fan falta a nivell administratiu”, ha expressat, al mateix temps que ha agregat que ara tenen “una sobrecàrrega” amb la tramitació de les targetes de transport —que permeten viatjar sense cost fins al 31 de desembre de 2025 en Metrovalencia, Rodalia, EMT, Metrobús i autobusos autonòmics—.

Mus i Mazón amb la nova targeta de transport dana / GVA

Per a això, ha avançat que celebraran reunions sectorials a on recalcaran que, per a poder tramitar estos documents, necessiten “personal, espais i mitjans, com els ordinadors”. “No han arribat les targetes, no han arribat els mitjans i la ciutadania torna a estar cabrejada i mal atesa”, ha lamentat.

En este sentit, han traslladat en el Cecopi, perquè envien el missatge a la conselleria pertinent, que “tothom vol eixes targetes, tothom les necessita, perquè tothom ha perdut el mitjà de transport”. “Si volem fomentar mitjans de transport gratuïts, hem de posar-los al seu abast”, ha subratllat.

Mètode arcaic

No obstant això, ha manifestat que, per a tramitar-les, s’empra un mètode “gens modern”, ja que ha precisat que el personal funcionari dels ajuntaments ha d’omplir manualment unes targetes de cartó i posteriorment enviar un llistat a la Conselleria, que és qui envia als domicilis els documents en suport de plàstic.

En este sentit, ha proposat altres mètodes per a obtindre les targetes, com la descàrrega d’una aplicació, codis QR o autoritzacions digitals. “Ens han dit que hi posaran l’accent, perquè és un malestar de tots i cada un dels ajuntaments”, ha conclòs.

