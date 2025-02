Cinc de cada sis cotxes avariats per la dana ja han sigut traslladats a desballestadors

Piles i piles de cotxes, enfangats uns damunt d’uns altres, amuntegats en parcel·les dels nuclis urbans de desenes de municipis. Eixa va ser una de les imatges que va representar les conseqüències d’una dana les aigües de la qual, fa ja quasi quatre mesos, van arrasar tot el que van trobar al seu pas. Uns efectes que van provocar que uns 120.000 vehicles foren afectats per l’aigua, que després de setmanes de treball semblen cada vegada més prop de ser cosa del passat amb el trasllat de la gran majoria d’eixos cotxes danyats als centres autoritzats de tractament (CAT) per tot Espanya. Tants que aquells pendents d’arribar als desballestadors no arribarien ni tan sols als 20.000 turismes hui dia.

Més de 100.000 transports

Eixa és la situació a la qual apunten tant Pere Anrubia, director de la patronal que aglutina estes instal·lacions a la Comunitat Valenciana (Adecova), com fonts de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, que coincidixen que el “gros” d’eixos transports —més de 100.000, segons estimen des de l’àrea que dirigix Vicente Martínez Mus— rumb als desballestadors ja s’ha dut a terme. “És una situació que es pot veure fàcilment. Ja no hi ha muntons”, afirma al respecte el responsable d’Adecova, que valora el “treball ingent” que han dut a terme els diferents ajuntaments juntament amb empreses del sector per a poder portar eixos cotxes colpejats a les seues instal·lacions.

Els cotxes amuntegats en la campa de Catarroja, a mitjan desembre / Germán Caballero

No en va, des de fa mesos, han sigut els consistoris dels diferents municipis els que s’han organitzat amb desballestadors concrets per a anar mobilitzant a poc a poc estos cotxes. Això s’ha traduït en un trasllat a diferents velocitats, a on alguns, com Catarroja, van completar ja en gener el desallotjament complet de les seues campes improvisades, mentres uns altres, com Aldaia —assenyalen des de la Conselleria—, preveuen acabar en el que queda de mes. “És un procés que està ja controlat”, emfatitzen des de Medi Ambient, que reconeixen que encara queden cotxes en enclavaments com la ZAL del port de València o a Cheste.

La descontaminació

Este gran avanç té especial importància si es té en compte que el Reial decret llei 8/2024 —vinculat a mesures per la dana i aprovat per l’executiu a finals de novembre— indica que, a partir del pròxim 27 de febrer, els cotxes afectats per la catàstrofe que no hagen sigut donats de baixa passaran a ser considerats “abandonats”, cosa que Anrubia creu que “agilitzarà” el procés de descontaminació d’eixos vehicles que encara han de realitzar en els seus centres —que “està costant molt perquè cal llevar el fang”— i que requerix el consentiment del propietari. Així mateix, impulsarà l’“al·luvió” de baixes definitives de vehicles en els registres de la Direcció General de Trànsit (DGT).

