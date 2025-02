El Consell no aclarix l’arribada de Mazón al Cecopi el 29-O i carrega contra l’Aemet

El Consell manté la incògnita sobre si el president Carlos Mazón es va incorporar al Cecopi durant la vesprada del 29 d’octubre, com ha preguntat a la Generalitat la jutgessa de Catarroja que ha assumit la causa judicial. Ni el mateix Mazón ni la portaveu i vicepresidenta primera, Susana Camarero, van voler concretar ahir esta qüestió, i es van limitar a mostrar el seu “respecte” pel procés judicial iniciat i a sol·licitar temps per a remetre primer la informació al Jutjat d’Instrucció, que dona un termini de tres dies des de la recepció de la interlocutòria, abans de fer pública la seua versió dels fets.

“Els aclariments es donaran dins del termini i en la forma corresponent. Però, per respecte al procediment judicial, no farem cap valoració abans de contestar a la jutgessa i després traslladarem eixa informació”, va assegurar Camarero en la roda de premsa posterior al ple del Consell, en la qual l’executiu valencià va tornar a limitar, per segona setmana, a dos les preguntes per mitjà, una mesura que va provocar la queixa de la Unió de Periodistes. Interrogat pels mitjans en un acte posterior a la reunió setmanal, Mazón va dir que “respecta” el procediment judicial i va declinar contestar a si se sent interpel·lat per eixa pregunta de la jutgessa malgrat que no el cita a ell expressament.

Bernabé: “És una realitat”

En una de les actuacions, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja sol·licita a la Conselleria d’Emergències que informe si al Cecopi es va incorporar “alguna altra autoritat” distinta de les 29 persones i organismes que ja formaven part d’eixe òrgan el dia de la dana, entre la seua convocatòria, a les 17 hores, i fins a les 20:11 hores, quan es va remetre el missatge d’alerta a la població a través del sistema Es-Alert.

Menys dubtes va mostrar la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ahir va assegurar que la “realitat” és que eixe SMS massiu es va enviar a la població després que arribara el president al Cecopi. Bernabé va sostindre que va veure Mazón en l’òrgan director de l’emergència “quan es va enviar l’alerta”, una manera de vincular l’enviament del missatge amb l’arribada del cap del Consell a l’Eliana.

De fet, la jutgessa posa el focus en eixe aspecte al constatar en una de les seues actuacions que va haver-hi una “absència palmària d’avisos a la població, que no va poder prendre cap mesura per a protegir-se”.

La delegada del Govern també va lamentar que el PP haja “decidit reescriure la història del que va passar el 29 d’octubre”, una cosa que, al seu juí, “ha intentat per totes les vies possibles, amb tota mena d’estratagemes, entre estes enviar àudios als mitjans de comunicació retallats, fraudulents i extrets d’una manera que mai degueren fer”, va remarcar en referència als àudios de la conversa entre dos tècniques d’Emergències i Aemet el migdia del dia de la dana, en la qual la responsable de l’Agència alerta que “el pitjor” arribaria entre les 15 i les 18 hores.

La ministra de Ciència i líder del PSPV, Diana Morant, també va denunciar ahir la “manipulació” d’eixe àudio per part del Consell i va alertar que “soscava la democràcia”. En eixa roda de premsa després del Consell de Ministres i preguntada per la comissió d’investigació de la dana en el Senat, la portaveu Pilar Alegría va dir que el Govern no té “cap problema” amb les citacions del PP, perquè l’executiu “sap perfectament a on va estar, a on està i a on estarà, al costat dels valencians”. Per contra, va assenyalar que “d’uns altres solament hem escoltat mentides i mentides des del 29 d’octubre”.

Sobre la filtració de l’àudio, Camarero va mantindre les seues crítiques a l’Aemet i a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), organismes estatals que va rebatejar com a “agències de Pedro Sánchez”.

La portaveu no va voler valorar per què, disposant d’eixe advertiment exprés, Mazón va mantindre la seua agenda i va acudir a un dinar que es va prolongar pràcticament durant eixe lapse en el qual l’Aemet pronosticava “el pitjor” i que el va fer arribar al Cecopi quan este ja feia més de dos hores i mitja que s’havia reunit. La portaveu va declinar també aclarir si Emergències va traslladar eixa conversa amb Aemet al Palau de la Generalitat.

Camarero: “Va fallar l’Aemet”

Per contra, Camarero va argumentar que és l’agència de meteorologia la que ha d’“explicar quina informació tenia de quant anava a ploure” i si la va transmetre a la CHX “perquè prengueren mesures”. “Van fallar en les prediccions. Van comentar que el pitjor arribava de les tres a les sis, parlant de 180 litres, i en van caure 900”, va dir.

La xifra de 180 litres de la qual va alertar Aemet per al 29-O és un llindar, que, per tant, indica una quantitat mínima de precipitacions i no una màxima com tracta de donar a entendre el Consell de manera reiterada. De fet, en l’avís especial emés per Aemet per a eixa jornada, l’Agència parlava de pluges que “poden superar” eixes quantitats, mentres Mazón va defendre en les Corts que la predicció era un “màxim”.

