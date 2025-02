L’escassa oferta de lloguer fa disparar els preus en els municipis afectats per la dana

La Ribera suma un total de 307 domicilis inhabitables en les localitats afectades per les inundacions del passat 29 d’octubre, segons un informe de l’Institut Valencià de l’Edificació (IVE) en data del 14 de gener. Això ha comportat que molts dels veïns i veïnes damnificats hàgen hagut de buscar una alternativa residencial per a poder residir fins que la seua vivenda estiga completament reformada. En molts casos, l’aigua i el llot van danyar els mobles i electrodomèstics, que, al costat del fred i la humitat, dificulten que els propietaris puguen tornar a les seues vivendes.

Els lloguers són pràcticament inexistents en els municipis afectats per la riuada. L’escassa oferta comporta, al seu torn, que els preus es disparen i arriben als 800 euros en molts casos.

Algemesí, epicentre de la catàstrofe a la Ribera, compta amb vint vivendes inhabitables. La localitat, amb quasi 28.000 veïns, només disposa actualment de cinc vivendes disponibles. Després d’una busca ràpida en un dels portals immobiliaris d’internet més coneguts, es pot observar que els preus varien entre els 600 i els 850 euros. La majoria són pisos situats en la segona o tercera planta amb tres habitacions, bany, cuina, saló i galeria. La superfície oscil·la entre 80 i 110 metres quadrats.

Els dos lloguers més cars arriben als 850 euros a escassos metres del centre del municipi. Per la seua banda, l’únic immoble que s’oferix en el barri del Raval —zona més colpejada pel desbordament del riu Magre— se situa en 450 euros. En este cas, el pis està situat en una quarta planta sense ascensor. La superfície és de 55 metres quadrats i compta amb dos dormitoris, bany, cuina sense equipar i sense moblar.

En el cas de l’Alcúdia, que, com arreplega l’informe, compta amb cent vivendes inhabitables, les persones interessades només disposen de quatre lloguers. El preu més baix se situa en els 550 euros al mes. Es tracta d’un estudi de 45 m², situat en una planta baixa, amb una única habitació, un bany i una cuina equipada.

Un pis de 100 m² amb dos habitacions en una de les avingudes principals d’esta localitat ronda els 650 euros. Este compta amb un vestidor, dos banys, una cuina i dos habitacions.

Alginet també disposa de quatre immobles per a arrendar. En esta localitat, els preus se situen entre els 650 i els 700 euros. Un pis de 100 m² en una quinta planta, amb tres habitacions, dos banys i cuina equipada —sense moblar— costa 650 euros mensuals, mentres que un immoble de 95 m² en el centre de la localitat ascendix fins als 700.

Guadassuar, per la seua banda, concentra el nombre més gran de vivendes que estan inhabitables, segons l’informe esmentat, amb un total de 150. Molts dels veïns, com ja va informar este diari, han decidit desplaçar-se a altres localitats després de les inundacions amb la finalitat de rehabilitar les seues vivendes. En este sentit, la localitat no compta amb cap lloguer disponible.

Altres localitats

Davant de l’escassa oferta disponible en els municipis afectats, molts veïns decidixen traslladar-se a altres localitats pròximes amb la finalitat de trobar un lloguer més assequible.

Carlet, segons el portal consultat, compta amb un total de huit vivendes per a llogar amb preus entre 495 i 800 euros al mes. El més barat en esta localitat només disposa d’una habitació, un bany, mobles i cuina equipada en un espai de 55 m² situat en una tercera planta. L’immoble més car ascendix als 800 euros. En este cas, l’immoble situat en el centre del municipi, compta amb un espai de 140 m², en els quals es distribuïxen quatre habitacions, dos banys, terrassa i balcó.

Alzira és una altra de les ciutats amb més oferta de lloguer a la Ribera Alta. La ciutat disposa d’una quinzena d’ofertes, que varien entre els 600 i els 800 euros.

