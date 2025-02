Les set vides de l’ascens en LaLiga Hypermotion

Diumenge passat, el Ciutat de València va veure com se li escapava la tercera bala consecutiva en la baralla per l’ascens a LaLiga EASports. Els de Calero només han sumat dos dels últims nou punts possibles, a priori contra equips assequibles en la classificació com el Màlaga (14é) o el Racing de Ferrol (20é). Normalment, amb tres entropessons consecutius, hauries de despenjar-te lleugerament dels llocs d’ascens. No obstant això, el Llevant UE sembla comptar amb “set vides” en la guerra per l’ascens, perquè es manté a tir de quatre punts de promocionar de manera directa. És més, els dos primers, úniques places que eviten els play-offs, compartixen els mateixos punts, per la qual cosa no només els separa quatre punts de l’ascens directe, sinó també d’un anhelat campionat de lliga.

Els sis punts que separen Mirandés (1r) i Granada (8é) evidencien la igualtat màxima d’una competició cèlebre per això. La irregularitat dels equips és una constant i és pràcticament una fita encadenar diverses victòries consecutives. Els punts en la categoria de plata estan més cars que mai. Cada eixida és un desafiament per a qualsevol dels vint-i-dos equips que conformen la Segona Divisió.

En el cas de Calero, el tècnic granota ha resolt amb solvència la majoria de partits com a visitant, només ha caigut en quatre de les catorze visites. A casa, més del mateix, fins fa molt poc, els d’Orriols podien fer gala de la condició d’imbatible en el Ciutat de València. El fortí va ser assaltat pel Racing de Ferrol fa, precisament, tres jornades, primera de les tres bales consecutives perdudes per a postular-se com a candidat a la lliga.

El quid de la qüestió granota és el cúmul d’empats i els punts perduts a partir del minut 80 de partit. En sis partits, han deixat de guanyar 9 punts per la falta de concentració en l’últim tram de partit. En els minuts finals, el Llevant ha encaixat fins a 7 gols, que han donat com a resultat tres empats i tres derrotes. O, cosa que és el mateix, deixar de sumar 11 punts, ja que un d’estos va ser el xoc contra el Mirandés. L’actual líder i pròxim rival en lliga, va remuntar un 0-1 amb dos gols en el 87 i 93.

Pròxima parada, el líder

Diumenge que ve, el Ciutat de València rep l’actual líder de la lliga. Títol molt volàtil en el present curs, perquè l’han ostentat fins a tres entitats diferents en les últimes quatre jornades. Almeria, Racing i Mirandés, actual cap de grup, s’han passat el testimoni des que els de Santander feren malbé un avantatge considerable. Únic àpex de superioritat absoluta que va haver-hi en el torneig.

El partit contra el Mirandés és una nova oportunitat per a continuar somiant per l’objectiu i no despenjar-se dels aspirants a l’ascens, tant per la via directa com pels play-offs. El cara a cara entre els dos se li va escapar en l’últim sospir a un Llevant que va gaudir d’un major volum d’ocasions, però que va pecar de falta d’experiència.

Suscríbete para seguir leyendo