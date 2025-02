Vox obliga al fet que la votació sobre la dimissió de Mazón siga secreta

No hi haurà votació a viva veu dels diputats de les Corts sobre si demanen o no la dimissió de Carlos Mazón com a president de la Generalitat, tal com estava previst. Vox ha presentat un escrit en el registre parlamentari reclamant que esta votació es faça de manera secreta, una petició que es farà efectiva, ja que el reglament de la cambra assenyala que, en cas de dos propostes que diferisquen sobre el sistema de votació, preval la que assegure el major grau de secret.

Segons el text presentat pels voxistes, la votació pública individual, que és com l’havia presentada Compromís, “dilataria en excés el desenrotllament del ple”, de manera que han proposat que la votació siga “secreta per procediment electrònic que acredite el resultat total de la votació, ometent la identitat dels votants”. Això suposa que no només no es farà la votació d’un en un des de l’escó a viva veu com demanava Compromís, sinó que tampoc es veurà reflectit en la pantalla quin és el sentit de cada escó.

Segons ha justificat el síndic de Vox, José María Llanos, la petició per a canviar este tipus de votació és “llevar-li la foto” a Compromís. “Baldoví no tindrà el circ”, ha afegit el portaveu dels voxistes, que ha negat “por” o “vergonya” a quina serà la seua postura sobre la PNL dels valencianistes. “Tots sabem què votarem, fins i tot Baldoví ho sap”, ha assenyalat Llanos, que ha deixat caure en els últims dos dies que rebutjaran la moció de Compromís i, per tant, no demanaran la dimissió del cap del Consell.

No obstant això, el canvi del mètode de votació trastoca en gran manera l’essència del debat proposat pels valencianistes, que buscaven precisament retratar els voxistes en el seu suport o no a Mazón. “Qui alguna cosa tem, alguna cosa deu, tenen por de dir el que pensen”, ha indicat Baldoví minuts després de conéixer el registre de la petició, un escrit que ha arribat a penes tres minuts abans que començara oficialment la sessió plenària.

“Acte covard”

“És un acte covard”, ha insistit el síndic dels valencianistes, que ha considerat una “excusa” la justificació inicial que “es dilataria en excés” el ple en cas que la votació fora a viva veu cridant un a un als diputats. Esta moció, a més de Compromís, tindrà el suport del PSPV, el síndic del qual, José Muñoz, ha assenyalat que “sobren els motius” per a demanar l’eixida de Mazón. Ací sumen 46 vots a favor contra els, previsibles, 53 en contra que sumen PP i Vox. Qualsevol modificació en eixe resultat, més enllà d’absències, suposarà un gir en els diputats voxistes.

Pocs dubtes hi ha sobre què votarà el PP, que s’ha assabentat del canvi a votació secreta mentres la seua síndica adjunta, Laura Chuliá, atenia els mitjans de comunicació. Els populars rebutjaran la PNL de Compromís, a qui, a més, han desafiat al fet que presente una moció de censura “si tan convençuts estan” que la solució a la dana és l’eixida de l’actual president de la Generalitat. No obstant això, els valencianistes necessitarien 5 diputats més del PSPV per a presentar esta moció de censura a la qual els socialistes no li veuen recorregut, però que sí que té el vot per crida que volia Compromís per a la seua PNL i que, finalment, no arribarà.

