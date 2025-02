Xàbia reforçarà els servicis socials amb 14 treballadors més

La falta de personal és el gran problema de l’Ajuntament de Xàbia. És un problema estructural i que s’arrossega des de fa anys. Departaments com el de Servicis Socials estan en quadro. El passat 31 de desembre van cessar 13 treballadors després que la Generalitat no renovara el Contracte Programa. El Govern de Xàbia ja ha pres decisions per a reforçar els servicis socials. Ha aprovat el pressupost de 2025 (ha aconseguit trencar la dinàmica d’anys de pressupostos prorrogats) i també ha tirat avant l’oferta d’ocupació pública. I preveu la contractació de més de 30 treballadors, dels quals 14 reforçaran els servicis socials.

Les regidores de Servicis Socials, Raquel Violero, i de Personal, Fátima Jarjor, confien que prompte puguen incorporar-se estos empleats (quatre treballadors socials, un psicòleg, un educador social, un tècnic d’integració social, un promotor d’igualtat, un assessor jurídic i quatre administratius i auxiliars administratius). Estes dos regidores agraïxen el gran esforç que estan fent els professionals del departament per a atendre tots els usuaris i tirar avant les ajudes a les persones més vulnerables.

També es reforçarà ara la plantilla de la Policia Local. En els pròxims dies prendran possessió 9 agents.

L’oferta d’ocupació pública ha superat les primeres reticències de la Subdelegació de Govern. L’Ajuntament encara decididament el problema greu de falta de personal. Les regidores de Servicis Socials i de Recursos Humans asseguren que és prioritari dotar l’Ajuntament d’una plantilla adequada per a afrontar els grans reptes de Xàbia, una plantilla que s’ha vist molt minvada en els últims anys. Insistixen que els treballadors de servicis socials estan fent hores extra i un sobreesforç. “Són grans professionals i ho demostren tots els dies”, subratlla Raquel Violero.

Les dos lamenten que dos treballadores del Contracte Programa de la Conselleria de Servicis Socials, que, en principi, no estaven en el mateix supòsit que els 11 empleats que van cessar el 31 de desembre (la Generalitat no ha renovat encara eixa col·laboració i el Contracte Programa de 2025-28 seguix en l’aire), també acabaren eixe mateix dia. Eixes treballadores van començar a treballar el setembre de 2021. Confiaven que podrien seguir en les seues places fins al pròxim mes de setembre.

L’emprada R. G. va traslladar a este diari que fins i tot ja tenia programades cites d’atenció primària a partir del 8 de gener.

“No podem anar en contra de la llei”

“Entenem el seu malestar, per descomptat. Però no podem anar en contra de la llei”, advertix Violero, que recorda que hi ha un acord de ple del 25 de novembre de 2021 en el qual es va deixar clar que estes dos treballadores també cessaven el 31 de desembre de 2024 si no es renovava, com així ha ocorregut, el Contracte Programa. La notificació figura com a “rebutjada” per la treballadora, que no la va arribar a obrir ni en eixe moment va tindre constància d’haver-la rebuda. Eixe malentés en les comunicacions telemàtiques ha generat la confusió i l’enuig d’una empleada que estava convençuda que encara tenia al davant diversos mesos de contracte. Va arribar a rebutjar altres ofertes per confiar que la de Xàbia li donava més estabilitat.

Les regidores reiteren que entenen els treballadors i que han fet el que poden per a donar estabilitat a la plantilla: aprovar l’oferta d’ocupació pública i donar seguretat i estabilitat a un departament tan essencial com el de Servicis Socials. La regidora de Recursos Humans va firmar el decret de l’oferta d’ocupació pública el 20 de desembre. La Subdelegació del Govern li ha donat el vistiplau. Xàbia està en el camí de començar a solucionar el problema estructural de la falta de personal.

