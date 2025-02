Consulta la llengua de predomini en tots els municipis de la Comunitat Valenciana

La consulta de la llengua base en les escoles, que comença el pròxim 25 de febrer, determinarà el temps en el qual s’impartiran les assignatures —bé en valencià, en castellà o en anglés— durant l’horari escolar. El model creat per la Conselleria d’Educació determina un pes, per percentatges, a cada una de les llengües, amb diferències en cada un dels nivells educatius, des d’Educació Infantil fins a l’ESO.

El plantejament fa un repartiment diferent en funció de si l’alumne estudia en un municipi de predomini lingüístic del valencià o del castellà. És a dir que no és el mateix triar castellà en la comarca del Baix Segura, per exemple, a on el temps d’estudi en la llengua base —castellà, per defecte, en este cas— pot arribar al 80 % enfront del 65 % d’un alumne, la família del qual trie el valencià com a idioma vehicular, en una comarca de predomini lingüístic del valencià, com la Ribera, per exemple.

L’elecció està creant un clima de tensió entre les famílies. “S’està trencant la pau”, explicava la representant dels directors Isabel Moreno. Les campanyes a favor d’un idioma i de l’altre estan prenent transcendència i els dos bàndols estan denunciant pressions al respecte. La consulta ha pres un caire judicial després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja rebut quatre peticions per a la suspensió cautelar de la consulta.

397 pobles versus 145

Per això, en esta votació, no només importa l’elecció de les famílies, es decidirà per majoria entre aquells que voten, sinó també la comarca o municipi a on estudie cada estudiant. En este sentit, és important saber si la localitat a on s’estudia és de predomini d’un idioma o de l’altre. Tres quartes parts dels municipis de la Comunitat Valenciana són considerades zones de predomini lingüístic del valencià. En són 397, del total de 542 localitats. Així s’establix en la Llei 4/1983, de l’ús i ensenyament del valencià, en els articles 35 i 36. Des de llavors, malgrat l’aprovació de diverses lleis educatives, no s’ha modificat esta distribució. Per contra, els 145 municipis restants —només un de cada quatre— pertanyen a àrees considerades castellanoparlants.

Pares consultant el cens per a la consulta en un col·legi d’Alacant / José Navarro

En la província d’Alacant, són 32 els municipis de predomini del castellà, corresponents a les comarques de l’Alt Vinalopó (2), el Baix Segura (27) i el Vinalopó Mitjà (3). En la de Castelló, en són 50, pertanyents a les comarques de l’Alt Millars (22), l’Alt Palància (27) i els Ports (1). I, finalment, en la de València, en són 63. Es repartixen per comarques de la manera següent: la Canal de Navarrés (8), el Camp de Túria (3), la Foia de Bunyol (9), la Plana d’Utiel-Requena (9), la Ribera Alta (1), el Racó d’Ademús (7), la Serrania (19) i la Vall de Cofrents (7).

Tots els municipis

Quines són les localitats d’una zona i de l’altra? Ací pots trobar la distribució de predomini lingüístic per províncies i comarques.

