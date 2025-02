Exhibició taronja i peu i mig en les semifinals

La millor versió del València Basket en el dia més important. Les taronja fan un pas avant importantíssim i posen un peu i mig en les semifinals de la Euroleague Women, després de batre un potent Cukurova Mersin (89-57), al qual només un miracle en el partit de tornada pot permetre-li evitar haver de jugar els quarts de final de la competició a Saragossa. Un recital defensiu i d’anotació per a acariciar ja el sostre taronja en la competició, en la qual van caure fa dos anys en quarts de final.

Rubén Burgos repetia el quintet de l’últim partit contra l’Spar Girona, amb Leti Romero, Alina Iagupova, Leo Fiebich, Nadia Fingall i Kayla Alexander. I era precisament la pivot l’encarregada d’obrir el marcador i de liderar les taronja en l’inici del partit, amb quatre punts, rebots i assistències, una d’estes a una Fiebich que encadenava dos triples per a posar el 14-4 en tot just quatre minuts de partit.

El Mersin no trobava el camí a la cistella, però una inspirada Marine Fathoux va assumir el lideratge per a retallar diferències, amb un autèntic recital, amb 7 punts consecutius i un 100 % d’encert en el tir que mantindria fins al descans, al qual va arribar amb 17 punts.

La francesa, però, estava massa sola en la faceta anotadora i encara que Yvonne Anderson continuava fent ple de minuts en pista també, no aconseguia entrar amb comoditat davant d’una defensa taronja superior en els primers deu minuts, en els quals només van anotar les dos exteriors del Mersin en el seu equip.

En la tornada a la pista, amb 25-15 en el marcador després de no donar per vàlida una cistella in extremis de Turner al final del primer quart, Vitola i Torrens tornaven a ampliar diferències fins a un +15 (32-17) que va obligar Ahmet Kandemir a parar el partit al cap de dos minuts de la represa.

I li va donar resultat, amb un sorprenent parcial de 4-16, impulsat de nou per Fauthoux, però també amb els triples de Johannes i Carleton. El partit s’igualava al màxim fins al 38-35 amb el qual es va arribar al descans, quasi amb ple de minuts de les dos exteriors del Mersin.

Excepte en triples, el València Basket era superior en totes les facetes del joc, però la diferència en el marcador era mínima.

Leti Romero, amb els seus primers punts, i Vitola i Iagupova des dels 6,75 castigaven les visitants en l’inici de la segona part, en el qual la intensitat defensiva taronja incomodava els llançaments del Mersin, al marge d’aconseguir recuperacions que van acabar en cistella. Després d’una d’estes, d’Alexander, Ahmet Kandemir va tornar a demanar temps mort, amb 51-40 en el marcador. Esta vegada, però, no va aconseguir canviar la inèrcia del partit i les taronja continuaven obrint bretxa amb l’espenta de Iagupova i dos tirs lliures de Mavunga i Torrens, que van portar a la màxima diferència del partit (60-40), a menys de tres minuts del final del tercer quart.

El Mersin estava contra les cordes i Fauthoux, l’única inspirada en les visitants, tallava per un moment la sagnia amb una acció individual. Iagupova responia de nou des del tir lliure sense fallar i Turner i Queralt estiraven la diferència fins a un +23 (65-42) al final del tercer període.

Veure per a creure davant d’un dels grans favorits a qüestionar-li la corona europea al Fenerbahce.

La impotència s’apoderava del Mersin i el seu entrenador havia d’abandonar la pista després d’una desqualificant a 9.10 del final. Torrens, des del tir lliure i amb una contra, posava el 69-42 que obligava la banqueta visitant a demanar un nou temps.

L’afició celebrava una victòria que podia portar les taronja a posar peu i mig en les semifinals, amb Turner i Fingall posant el 73-44 i minimitzant els intents de Fauthoux de tornar a ficar les seues en el partit, malgrat el seu gran partit. Després de 33 minuts en pista (els mateixos que Anderson) i a poc més de quatre del final, se n’anava a la banqueta a agafar aire, encara que només fora un minut. Sense ella, la diferència per a la tornada podia haver sigut encara més escandalosa.

I això que Iagupova i Fiebich, insaciables, donaven el colp de gràcia al Mersin amb dos triples que van portar al definitiu 89-57. Les dos, al costat de Torrens, Vitola i Alexander, van superar la barrera dels 10 punts davant d’un equip que va dependre exclusivament de Fauthoux. Un pas de gegant cap a les semifinals de la final six a Saragossa.

