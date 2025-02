L’espera quirúrgica en l’Hospital de Sagunt frega quasi els dos mesos

La llista d’espera quirúrgica en el Departament de Salut de Sagunt no ha sigut capaç de mantindre la tendència positiva que havia marcat durant els últims anys. Un primer registre negatiu és l’increment de la demora en 11 dies respecte a finals de 2023, fins a fregar els dos mesos.

Esta dada va acompanyada de l’increment de la quantitat de pacients pendent d’una operació programada, que, al tancament de 2024, superava els 1.800, un 20 % més que l’exercici anterior, entre els quals el retard ja superava el mig any en 125 casos, segons la informació publicada per la Conselleria de Sanitat.

Vista d’arxiu d’un quiròfan en l’Hospital de Sagunt / Provi Morillas

Esta deterioració, almenys temporal, en la prestació del servici desplaça l’àrea sanitària dels primers llocs. I és que, si fa 12 mesos, era el segon departament de la Comunitat Valenciana que menys temps deixava en espera quirúrgica la població a la qual dona cobertura, prop de 160.000 persones des de Sagunt, ara cau fins al sext lloc d’un total de 25.

Per departaments

Elx-Crevillent manté la primera posició, amb tot just 39 dies de demora mitjana estructural, l’àrea dirigida per Ana Peiró s’ha vist superada per Dénia, Requena, Torrevieja i Manises, al mateix temps que Vinaròs i l’Hospital Doctor Peset s’han situat al mateix nivell, amb els 59 dies d’espera.

Amb Castelló (155) a la cua d’esta classificació, el departament sanitari amb epicentre a Sagunt es manté per davall de la mitjana autonòmica, que puja lleugerament fins als 93 dies, segons la Conselleria de Sanitat.

Esta informació, que es va començar a facilitar de manera mensual a partir de 2020 i des del passat exercici s’actualitza semestralment, també oferix detalls per especialitats i patologies.

Pròtesi de genoll

Entre estes últimes, la major demora del Departament de Sagunt s’arrossega amb les pròtesis de genoll, que tarden una mitjana de 97 dies des que es programen fins que passen pel quiròfan. Més de 40 pacients esperen esta intervenció des de fa més de tres mesos, una quantitat que és de 163 dies en els casos de cataractes. Esta operació ocular, que manté controlada la demora amb 53 dies de mitjana, és una de les que més gent té en espera, 680.

Llistes més reduïdes

Per especialitats, la dermatologia (32 dies) i la ginecologia (39) compten amb les llistes més reduïdes, mentres que l’oftalmologia acumula 729 pacients pendents de passar pel quiròfan, dels quals 172 ja suporten un retard superior als tres mesos. La major demora l’acumulen les cirurgies ortopèdica i traumatològica, que tarden una mitjana de 75 dies des del diagnòstic fins al quiròfan.

