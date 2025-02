Les fórmules que estudia FGV per a garantir un servici de metro “òptim” estes Falles

Restablides al cent per cent les freqüències dels trens de Metrovalencia i amb l’arribada de les Falles molt a prop, la pregunta ara és com serà el servici durant les pròximes festes? La intenció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) és poder oferir un servici similar al de l’any passat, amb vehicles de reforç durant les hores de mascletà i servici ininterromput durant les 24 hores durant els dies grossos de la festa.

Un objectiu complex tenint en compte els danys que la dana va ocasionar en part de les infraestructures i que pronostiquen que el servici es prestarà “amb algunes limitacions” que afectaran principalment els municipis del sud de l’àrea metropolitana de València, especialment localitats de l’Horta Sud.

Així ho avancen a este diari fonts de la companyia pública de ferrocarrils, que subratllen que la previsió és “partir de la base del servici que hem oferit en anys anteriors adaptant-nos a les circumstàncies actuals”. En este sentit, una de les principals complicacions a les quals s’enfronten és la de prestar el servici nocturn en tota la xarxa, admeten les fonts, encara que matisen que es donarà “en totes les que es puga”.

Dificultats

El problema són l’L1, l’L2 i l’L7, tres línies que este dimarts van recuperar part del seu recorregut a l’acostar els trens fins a l’estació de València-Sud, però que continuen necessitant un bus llançadora que acoste els veïns fins als municipis que completen el recorregut de la línia, entre els quals hi ha Picanya o Paiporta. En este punt hi ha un factor important que cal tindre en compte, que és el de la capacitat. I és que el nombre de viatgers que cap en un tren és molt superior al que ho fa en un autobús, per la qual cosa seria necessari habilitar més autocars per a transportar tots els viatgers que descendisquen del metro i evitar que es produïsquen aglomeracions en l’estació.

València. VLC. Obertura del metro a València Sud, que rep bus llançadora des de Picanya i Paiporta / Miguel Ángel Montesinos

La coordinació de tots estos autobusos és una altra de les dificultats que afronta la companyia, una tasca que és la que ara estan analitzant per a buscar la fórmula més efectiva que permeta oferir un servici en condicions, subratllen les fonts consultades per este diari. Així amb tot, admeten que és “més que probable” que replicar el mateix servici que l’any passat en estes línies “no serà possible”, ja que no es disposa dels mitjans necessaris per a això, i deixen en l’aire si es podran reforçar els trens i implementar el servici nocturn durant les festes. Serà en les pròximes setmanes quan la companyia detalle com serà el servici de Falles “en funció del que ocórrega estos dies”.

Segon dia sense incidències

Precisament és esta la segona fase del pla en el qual treballen després de la dana des d’FGV, afirmen des de la companyia. La primera era aconseguir recuperar el trànsit dels trens fins a València-Sud, una fita aconseguida este dimarts i que ha permés recuperar les freqüències al cent per cent. “Si volíem donar un servici conforme a la demanda de Falles, era necessari obrir l’estació Sud”, remarquen les fonts.

Una vegada fet este primer pas, ara el personal de l’empresa de ferrocarrils analitza com s’està oferint el servici. Si bé durant les primeres hores la situació va ser “bastant desastrosa”, tal com va contar este diari i com admeten des de la companyia mateixa, aclarixen que el caos i els retards registrats durant el matí es van aconseguir solucionar ja a la vesprada, mentres que, durant el segon dia, “el servici s’està prestant sense incidències”. “Si este bon funcionament el mantenim durant esta setmana i la que ve, plantejarem el servici que oferirem en Falles”, afigen.

Pàrquing dissuasiu

Així mateix, des d’FGV recorden que l’estació de València Sud té un pàrquing dissuasiu que actualment compta amb una capacitat per a 150 places. Els empleats continuen treballant per a recuperar esta zona d’aparcament que va quedar arrasada després de la dana i confien a ampliar l’aforament fins a les 300 places “en els pròxims dies”, informen des de l’empresa.

