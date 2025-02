Riba-roja supedita el veto a construir immobles a l’actualització del Patricova

Riba-roja de Túria va anunciar, dimarts, que suspenia durant un any la concessió de llicències urbanístiques en terrenys que s’han vist inundats després del pas de la dana d’octubre. A preguntes d’este diari, el veto s’alçarà després de l’actualització del Pla d’acció territorial sobre prevenció del risc d’inundació en la Comunitat Valenciana (Patricova), que modificarà el Pla d’actuació municipal davant el risc d’inundacions, document que guia i mostra l’afecció dels barrancs i llits sobre el terme municipal.

Fonts de la Regidoria de Medi Ambient indiquen que, quan s’actualitze el Patricova i s’arreplegue l’afecció dels desbordaments del Poio, el Túria i el Magre, “haurem d’actualitzar el nostre pla, perquè hi ha zones que no s’havien inundat abans, però totes les que teníem previstes sí que s’han inundat, tal com arreplegava el Patricova actual”, assenyalen.

Així, l’alçament al veto de la construcció d’immobles en estos terrenys queda supeditat a eixa actualització de manera que tot estiga regulat i els possibles escenaris previstos.

Ajuda de 14,5 milions

Mentres, el Govern central va anunciar que a Riba-roja li corresponien 14.553.099,88 euros del fons per a finançar obres de reparació, restitució o reconstrucció d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis de titularitat municipal i de la xarxa viària de titularitat provincial després dels danys i desperfectes causats per la dana.

Els tècnics municipals han fet una estimació dels danys causats per la riuada en el terme municipal, amb especial incidència en l’àrea industrial de la Reva i l’Oliveral, a més de vials, zones verdes i infraestructures esportives.

