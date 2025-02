Troben assassinat d’un tir l’exalcalde de Gandia Arturo Torró

Arturo Torró, exalcalde de Gandia, condemnat a tres anys i mig de presó per malversació en el cas Tele 7, va ser trobat assassinat a última hora d’ahir, dimecres, a Xeresa, en un crim que ja investiga la Guàrdia Civil i del qual a penes es coneixen encara dades.

Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, l’exmandatari de la capital de la Safor hauria rebut un tir al pit cap a de les onze de la nit de dimecres.

Encara que tot fa pensar que la lesió mortal al pit es correspon amb un tir, no s’ha descartat encara que poguera ser una ferida infligida amb un punxó o una arma blanca allargada. A més, el forense que va alçar el cadàver ha detectat marques en el coll compatibles amb un escanyament, però encara no és clar si formen part del mecanisme homicida o si té una altra explicació anterior al crim. En tot cas, són recents.

Pendents de l’autòpsia

Per eixa raó, tot està pendent de l’autòpsia que s’està practicant este matí en l’Institut de Medicina Legal de València, a on va ser traslladat el cos després de l’alçament ordenat pel jutjat de guàrdia de Gandia.

Agents del Grup d’Homicidis de la Guàrdia Civil de València i de Criminalística s’han desplaçat al lloc per a iniciar la investigació i processar l’escena a la recerca d’evidències de l’autor o autors del crim.

Tirat al costat del cotxe

Arturo Torró es dirigia en el seu cotxe per l’autovia A-38 des de Xeresa a Gandia, quan, per raons que encara es desconeixen, va detindre el seu vehicle en el voral, a l’altura del quilòmetre 37. Un conductor que va veure el cotxe amb les llums enceses va alertar cap a les 23.00 hores de dimecres al telèfon d’Emergències 112 per a informar que hi havia un vehicle aparentment avariat, parat en el voral.

Quan la primera patrulla de la Guàrdia Civil va arribar al lloc, va trobar el cos ja sense vida de Torró en terra, tirat al costat del seu vehicle. Quan van tractar de veure si estava viu, van veure la ferida al pit que evidenciava que es tractava d’un assassinat, per la qual cosa van alertar la central operativa i van posar en marxa el protocol de morts violentes.

Suscríbete para seguir leyendo