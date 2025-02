Anuncien tres protestes demà per la consulta de la llengua

L’objectiu és clar: protestar davant de la consulta de la llengua a les famílies que ha posat en marxa la Conselleria d’Educació i que “vulnera els drets lingüístics de l’alumnat que vol ensenyança en valencià”. La cita és demà, dissabte, en la plaça de la Mare de Déu de València (a les 18 hores); en la plaça Major de Castelló (a les 11:30 hores) i en la plaça Sèneca d’Alacant (a les 19:30 hores).

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic —integrada per FAMPA-València, STEPV, Federació d’Educació CCOO PV, UGT Ensenyament Serveis Públics PV (UGTSP-PV), Escola Valenciana, CAVE-COVA, CGT PV-M, FAAVEM, FEPV, SEPC València, BEA, Sindicat d’Estudiants, Associació de Directors de Primària-PV, Associació de Directors de Secundària, Federació de Moviments de Renovació Pedagògica PV, ADIDE-PV, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa i València Laica) convoca les tres concentracions per a visibilitzar el rebuig a la consulta de la llengua base que tindrà lloc del 25 de febrer al 4 de març en els centres educatius i crida “a la participació massiva”.

“Rebutgem la consulta d’elecció de la llengua base, que amenaça el model d’escola en valencià i posa en risc l’ús del valencià com a llengua vehicular, essencial per a la cohesió social i la normalització lingüística”, asseguren des de l’organització. I afigen: “No hem parat de denunciar la nefasta gestió del Govern valencià i la Conselleria d’Educació enfront de les greus mancances del sistema educatiu i, en estos moments, amb molta més força i espenta, pel seu intent de desmantellar el valencià amb la consulta de tria de llengua base derivada de la Llei 1/2004”.

Des de l’organització expliquen que la consulta “no garantix el dret de l’alumnat a poder estudiar en valencià” i “ens ha portat a fer moltes xarrades formatives i informatives en les comunitats educatives, a més a conéixer col·lectius nous, com, per exemple, Famílies pel Valencià, amb qui compartim el mateix objectiu i argumentari”.

“Tenim molt clar que el valencià és una llengua d’oportunitats laborals i que les persones que coneixen dos llengües (valencià i castellà) estan més ben preparades per a adquirir una tercera llengua”, argumenten, després de recalcar que el valencià “forma part de la nostra particular identitat i riquesa: és l’herència dels nostres avantpassats i ho hem de transmetre a les noves generacions”, per la qual cosa les administracions públiques “han de garantir l’ensenyança en valencià tal com indica la LUEV”.

