La carta que el conseller d’Educació ha enviat als pares sobre la consulta de la llengua

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, ha decidit prendre la davantera i contactar directament amb els pares explicant-los els motius de la consulta sobre la llengua proposada per la Generalitat Valenciana. Les famílies amb fills i filles matriculats en les escoles i els instituts de la Comunitat Valenciana van rebre —o començaran a fer-ho— una carta per correu electrònic enviada directament per la Conselleria d’Educació. El motiu és informar-los sobre la votació de la consulta de la llengua base i, a més, un text en el qual justifiquen la celebració del referèndum.

En este sentit, l’actual Consell equipara la llibertat de les famílies a la que s’exercix amb les votacions sobre la jornada lectiva, amb l’horari intensiu promulgada pel Botànic. “En ocasions anteriors (…) no s’ha qüestionat la capacitat dels progenitors per a prendre esta classe de decisions sobre l’educació dels seus fills”.

A més, en la carta, insistixen en la llibertat dels progenitors per a decidir lliurement la llengua base de l’ensenyança: “Considerem que el més just i necessari és que les famílies puguen prendre la paraula i decidir lliurement”.

La missiva servix, a més, per a defendre la llei —aprovada per PP i Vox— perquè garantix, segons el departament de José Antonio Rovira en la missiva, una educació “respectuosa amb les dos llengües oficials” de la Comunitat Valenciana.

La carta que s’ha remés a les famílies / L-EMV

L’enviament es produïx en un context molt polaritzat, amb enfrontaments entre les famílies en els centres. A més, la Conselleria envia esta justificació després d’afirmar que cridaria a l’orde els centres —a través d’Inspecció de Treball— que pressionaren els pares i les mares en favor d’una opció o d’una altra.

Crítiques d’STEPV

És la primera vegada que Conselleria es dirigix directament als centres saltant-se els centres educatius. Des d’STEPV consideren que el Consell no es fia de la direcció dels centres i que estos estiguen fent els tràmits previs a la consulta. “No és gens habitual que la Conselleria envie formularis per a comprovar que els centres estan aplicant les lleis”, destaquen en un comunicat.

Per la seua banda, la Confederació Gonzalo Anaya considera la carta “una falta de respecte a la intel·ligència de les famílies” i “un intent de manipulació i senyal clar de la debilitat d’una consulta àmpliament rebutjada”.

