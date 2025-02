Compromís demana crear una comissió municipal per a acordar la regulació dels apartaments turístics

La portaveu de Compromís en l’Ajuntament de València, Papi Robles, ha denunciat l’opacitat amb la qual l’alcaldessa del PP està tractant un tema “primordial que marcarà el futur de la ciutat”. En concret, els valencianistes lamenten que l’alcaldessa María José Catalá es negue a parlar amb els grups municipals sobre la modificació de les normes urbanístiques que està preparant i que han de regular els apartaments turístics. “Es tracta d’una qüestió de ciutat que hauria d’integrar al màxim totes les veus, des de les entitats veïnals, el sector empresarial, experts, universitats i els representants de tots els grups, més enllà del color polític”.

Ara bé, com assenyala la portaveu valencianista, “Catalá ha tancat la participació i al diàleg. Hem proposat la creació d’una comissió no permanent perquè hi tinguen cabuda totes les visions i poder arribar a consensos, però, una vegada més, el Govern del PP i Vox ha preferit no respondre”. Papi Robles ha recordat que de les prop de 4.000 denúncies veïnals que Compromís ha registrat en l’ajuntament sobre apartaments turístics il·legals, l’alcaldessa només ha actuat en un 1,5 % d’estes.

Compromís considera que Catalá fa tot el contrari al que demanen els veïns: “Barra lliure per al turisme massiu” i alerta que “estem davant d’una regulació que és una cortina de fum”. “No només no resol el problema existent amb els apartaments turístics”, insistixen, “sinó que l’estén a tota la ciutat. És la regulació més permissiva possible i provocarà la proliferació de milers d’apartaments turístics nous”. Segons explica Papi Robles, en tres de cada quatre barris de la ciutat es permetrà continuar obrint esta mena d’allotjament, ja que encara no superen el llindar del 2 %. Això suposarà donar via lliure a 3.210 pisos turístics nous a València, un augment del 44 % sobre els existents segons l’INE. A més, “en els barris en els quals ja se supera este percentatge, es perpetua el problema sense aportar-hi cap solució”.

Enfront d’això, Compromís aposta per una València sostenible, per una economia diversificada i per posar la vivenda i la qualitat de vida de la ciutadania per davant dels beneficis d’uns pocs. La portaveu, Papi Robles, considera el turisme “un actiu econòmic important, però el que no podem permetre és que siga l’única via de creixement de la ciutat, expulsant els valencians i valencianes dels seus barris”.

