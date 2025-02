El Govern central ja ha abonat 4.000 milions en ajudes de la dana

Les ajudes del Govern d’Espanya vinculades amb la dana ja s’han situat en el llindar dels 4.000 milions d’euros, la qual cosa suposa un de cada quatre euros compromesos a través de diferents paquets d’ajuda aprovats pel Consell de Ministres i que ascendixen a 16.600 milions. Això, al marge de la inversió en reparació d’infraestructures estatals en les primeres setmanes de la dana.

Segons l’última actualització de les dades d’este dijous, ja s’han abonat 3.129,7 milions d’euros en suport a famílies i empreses.

Les quantitats, amb tot, han viscut un increment exponencial en els últims dies. En concret, el Ministeri de Política Territorial ha començat a alliberar, abans del previst, les ajudes directes del 100 % als municipis per a reconstruir les infraestructures municipals danyades per la dana. El Tresor ja ha abonat 1.531 milions a 60 dels municipis afectats, segons la informació facilitada ahir pel secretari d’Estat, Arcadi España. S’espera que, en els pròxims dies, s’arribe als 1.745 milions previstos, per a finançar la totalitat les obres de reparació, restitució o reconstrucció d’infraestructures, equipaments o instal·lacions i servicis municipals. Ja s’ha acceptat el pagament del 88 % de la quantia destinada a este propòsit, avançant diverses setmanes el termini previst. Es dirigix a escoles infantils, llotges i mercats, centres socials, instal·lacions esportives, etcètera.

Eixe decret d’ajudes per a infraestructures municipals oferix tres novetats clau: l’avançament del 100 % dels costos de reparació, la possibilitat de reubicar les infraestructures en parcel·les municipals més segures i incloure millores que augmenten la seua resistència al canvi climàtic, assenyalen des del Ministeri.

Danys personals i empreses

Amb estos diners enviats, el total ascendix a 3.975 milions d’euros. A més, hi ha altres partides dirigides al teixit social i econòmic de les comarques afectades. En concret, 56,2 milions en ajudes directes per a pal·liar danys personals, danys materials en vivenda i estris, danys en establiments i comunitats de propietaris, gastos de corporacions locals i per prestacions de béns o servicis. D’altra banda, 320 milions per a ajudes directes a empreses i autònoms presentades a través de l’Agència Tributària.

Se sumen també ajudes per a pèrdues en explotacions agràries, els increments en ajudes d’inclusió o subvencions molt concretes dirigides a universitaris per a gastos de reposició de material d’estudis (353.400 euros en data 20 de febrer) o no universitari, que va pels 600.000 euros.

