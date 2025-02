Javi Guerra està preparat per a passar de nivell

Demà arriba una cita especial per a Javi Guerra. El migcampista de Gilet ha estat entre cotons al llarg de la setmana amb l’objectiu de presentar-se en la millor condició física possible al partit de la jornada 25 contra l’Atlètic a Mestalla. En el seu moment més dolç de la temporada, renascut de la mà de Carlos Corberán, el 8 del València CF s’ha posat mà a l’obra per a deixar les molèsties musculars amb les quals va acabar en la Ceràmica i ajudar el València a escapar de la zona de descens contra un rival que va negociar pel seu fitxatge el passat estiu.

En un xoc de forces entre Carlos Bucero, partidari de Guerra, i Andrea Berta, que apostava per Conor Gallagher, el macrotraspàs de João Félix al Chelsea i Jorge Mendes van acabar decantant la balança perquè l’anglés fora el reforç en el centre del camp de Diego Simeone. Així i tot, l’interés de l’Atlètic, que va estar disposat a finals de juliol a pagar pel valencià de 21 anys més de 20 milions, continua actiu amb vista al futur. La predilecció per Javi Guerra del director de futbol matalafer, l’exagent Bucero, no ha caducat.

El present, però, passa pel partit d’este dissabte. Entre Guerra i Gallagher i, sobretot, entre el València i l’Atlètic de Madrid. Amb contracte fins a juny de 2027 i una clàusula de rescissió de 100 milions, el jugador se sent especialment còmode en l’equip des de l’arribada de Corberán. Malgrat prendre l’alternativa en la Lliga amb Rubén Baraja, les discrepàncies, el curs anterior, sobre la seua posició i missió tàctica van refredar la sintonia amb el Pipo, fins al punt que este va canviar el seu discurs protector per un altre de més agressiu en públic. A mitjan setembre de 2024, Baraja va indicar que Guerra sabia que “ha de consolidar el seu joc, ser més continu, que ha d’exigir-se molt més”.

En definitiva, mentres demanava més a unes “condicions” naturals “brutals”, Baraja va ser incapaç d’extraure-les. Després d’una campanya 2023/24 irregular, malgrat els quatre gols i una assistència, l’exjugador del planter del Vila-real ha redreçat la seua prometedora progressió amb la col·laboració del cos tècnic de Corberán. Amb Baraja va calfar banqueta en sis partits, una circumstància que no ha tornat a viure des de l’arribada del de Cheste, al ser titular en els set partits de Lliga que van des de la visita del Reial Madrid (1-2) a l’empat a un a Vila-real (1-1).

En estos dos mesos després del canvi d’entrenador, Guerra ha agafat el guant i s’ha erigit, al costat de Luis Rioja, en el principal impuls ofensiu de l’equip. El seu futbol ha guanyat en consistència i, contra el Celta, es va destapar amb un gol i una assistència. Des del gol per a la salvació al Valladolid en 2023 fins al que va anotar contra els de Vigo, el 8 en suma sis. El gol en el 3-0 a l’Atlètic de setembre de 2023, duel en el qual va brillar, sobreïx entre tots estos. En la present temporada, la seua quota de participació en els 25 gols blanc-i-negres es limita al 12 %. Ara, en el seu millor moment, Guerra afronta la recta final del curs a punt per a augmentar-la i mantindre el València en Primera. El cos tècnic va dosificar la seua càrrega física en l’inici de setmana. Dimecres va fer part del treball amb el grup i ahir va completar la sessió sense problemes.

Suscríbete para seguir leyendo