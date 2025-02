Mata fa costat a Bielsa en la seua presentació a València ciutat al costat de 200 militants

La candidatura de Carlos Fernández Bielsa a la reelecció com a secretari general provincial del PSPV va reunir anit en un restaurant de València prop de 200 militants de la formació socialista en la presentació de la proposta del dirigent provincial per a la seua reelecció en el procés intern que culmina el 2 de març.

L’acte de la candidatura de Bielsa a València el va presentar l’exportaveu i vicesecretari socialista Manolo Mata, que va destacar l’impacte que les primàries han tingut sempre per a enfortir el partit.

Mata va assegurar, en la presentació, que Bielsa “guanyarà les primàries perquè les batalles de la dignitat es guanyen sempre”, i va rebutjar de pla que el PSPV puga ser “una màquina de triturar talent”. “No podem liquidar gent volguda i respectada en el partit, que ha treballat bé i que es mereix continuar”, va assegurar Mata.

Per això va cridar els militants a defendre el 2 de març el treball realitzat “en la província amb més alcaldes socialistes d’Espanya”.

“Molts més Manolo Mata”

Bielsa va respondre que el PSPV necessita “molts més Manolo Mata” i va recordar que ell mateix és fill dels avanços que els socialistes van posar en marxa durant la transició perquè pogueren arribar a les universitats famílies que abans no ho haurien pogut fer i va destacar el llegat dels expresidents socialistes Lerma i Puig.

El dirigent provincial va cridar a enfortir el partit també en la ciutat “perquè és necessari guanyar les eleccions en l’Ajuntament de València ja d’una vegada i jo em deixaré la pell a ajudar-vos”.

Bielsa va traslladar als assistents que vol tornar a liderar el PSPV en la província per a “continuar construint un partit obert, participatiu i centrat en la militància de base, apostant per la unitat des de la diversitat, el respecte i la política útil”.

Bielsa va defendre “enfront d’un model tancat de partit, un PSPV unit, plural, comarcalista, valencianista i connectat amb la societat per a guanyar eleccions, recuperar la Diputació i fer Diana Morant presidenta de la Generalitat”.

Va reivindicar la necessitat d’avanç de les polítiques progressistes, enfront de l’onada reaccionària, com a pilar fonamental per a l’enfortiment dels servicis públics i la consolidació d’un estat del benestar més just i inclusiu. “Els servicis públics, com la sanitat, l’educació i la protecció social, constituïxen la base d’una societat equitativa i cohesionada i només les polítiques progressistes asseguren que ningú quede arrere”, va dir.

També va intervindre la senadora Cristina Moreno, que va destacar el treball de Bielsa en favor del partit des de molt jove i va rememorar la victòria electoral a Mislata de 2011, en un temps de majories àmplies del PP, que va convertir Bielsa en alcalde amb 28 anys.

