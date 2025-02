Mazón tracta de rebaixar la tensió amb la CEV

Un pas arrere en l’escalada de desacords entre el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el de la patronal autonòmica CEV, Salvador Navarro. Almenys de moment, el cap del Consell no sembla disposat a autoritzar més fugides de mercantils públiques de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), segons les fonts consultades per este diari. L’avís a navegants ha procedit de la Institució Firal Alacantina (IFA), el Consell de la qual ha aprovat la seua eixida de la patronal en un moviment plantejat de cara a la galeria com un estalvi de costos per les quotes que no haurà d’abonar —també ha decidit eixir d’altres organitzacions empresarials—, però que hi ha coincidència en el fet que compta amb el vistiplau de Mazón, un polític en hores molt baixes per la seua calamitosa gestió durant la dana que s’aferra al seu gran reducte (refugi) de poder a Alacant.

Les fonts consultades asseguren que Mazón ha desistit d’una acció que des d’un principi es va considerar consecutiva a la d’IFA, que no és una altra que consumar que deixaren la CEV altres empreses públiques, com és el cas de Fira València o Sitval, la mercantil que gestiona el servici de la inspecció tècnica de vehicles.

En amplis sectors de la patronal tenen assumit que l’eixida d’IFA no és aliena a Mazón. El promotor inicial d’esta mesura va ser el president de la Cambra de Comerç d’Alacant, Carlos Baño, bon amic del cap del Consell i enfrontat a Salvador Navarro després de les seues crítiques a la CEV i el seu interés per minar el pes d’esta en la província alacantina. Ho va proposar en un consell de la institució firal, encara que inicialment l’assumpte no va ser tractat perquè ho va plantejar en el torn de precs i preguntes. Formalment. En realitat, el seu objectiu va ser frenat per la llavors consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme i presidenta d’IFA, Nuria Montes.

Montes era secretària general de la patronal hotelera Hosbec —un dels majors baluards de la CEV a Alacant— quan Mazón la va nomenar consellera, l’estiu de 2023. No obstant això, també es va convertir, al costat de la consellera d’Interior, Salomé Pradas, en una dels dos càrrecs del Consell assenyalats per la gestió inicial de la dana del 29 d’octubre i es va vore forçada a deixar les seues responsabilitats en la Generalitat el novembre de l’any passat.

La setmana passada, Baño va tornar a la càrrega i en esta ocasió també va traure la seua empresa Tescoma de la CEV. Ara sí que —diuen en la Generalitat que a proposta d’un conseller—, IFA va acordar la seua eixida de la patronal. Clar que eixe vocal és el director general, Alejandro Morant, també de la corda de Mazón. Però, sobretot, cal no oblidar que, després de la conversió en empreses públiques amb rescat previ dels seus inflats deutes, la Generalitat té la majoria en els consells d’administració de les dos institucions firals de l’autonomia. És a dir, sense el suport del president de la Generalitat i el seu equip, la decisió no hauria tirat avant ni s’hauria deixat plantejar.

Com va succeir amb Nuria Montes. Entre un moment i un altre, el més substancial que ha ocorregut és el distanciament creixent entre Carlos Mazón i Salvador Navarro. En un moment en què el cap del Consell està qüestionat per tots els llocs per la gestió que va fer en el moment inicial de la dana i els errors que ha comés per a ocultar què va fer en aquella jornada en la qual va estar desaparegut en un moment crucial, des del Palau de la Generalitat observen amb gran recel que el president de la CEV s’haja convertit en un dels principals interlocutors a València del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que tinga línia directa amb la Moncloa i que haja exhibit la seua independència del Consell, sobretot després que no corroborara una primera versió que indicava que el 29 d’octubre va dinar amb Mazón.

Parar

Encara que la Conselleria d’Innovació, ara baix el Govern de Marián Cano, assegura que no hi havia cap instrucció de traure Fira València de la CEV, altres fonts de tota solvència confirmen que Mazón ha manat parar en vista del renou que s’ha produït després de conéixer-se les seues males relacions amb la CEV i les seues maniobres contra esta. Es vorà si és definitiu o no.

