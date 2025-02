Pego florix: s’adherix al projecte “Viles en flor”

L’Ajuntament de Pego s’ha adherit al projecte “Viles en flor”, una iniciativa de la Fundació ASFPLANT l’objectiu de la qual és protegir, promoure i fomentar la millora dels espais verds a través d’una conscienciació social, a més d’ampliar la visibilitat del sector verd. És una proposta que es va posar en funcionament a França (a través del projecte “Villes et Villages Fleuris”, creat en 1959) i al qual s’han unit iniciatives similars com la “Comuni Fioriti” a Itàlia, “Tidy Towns” a Irlanda, “Britain in Bloom”, al Regne Unit o la “Communities in Bloom” del Canadà.

Amb “Viles en flor”, es busca reconéixer la trajectòria i les accions dutes a terme pels municipis valencians, que participen en el projecte, en la millora i potenciació dels espais verds urbans, la seua gestió sostenible, l’educació ambiental i la conscienciació ciutadana en la cura de l’entorn. A més, també té com a objectiu realçar la imatge dels municipis de cara a visitants i turistes, generar espais de formació, reflexió i debat sobre la gestió sostenible de l’entorn urbà.

El municipi compta amb un riquíssim patrimoni natural / Levante-EMV

“No es tracta tan sols d’ornamentació, va més enllà, es busca propiciar espais agradables en els quals es té en compte altres valors per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans com la protecció d’espais verds, la conservació de mobiliari urbà, la presència de parcs infantils o parcs per a majors, la consciència social sobre les polítiques de sostenibilitat mediambiental o el desenrotllament de l’economia local a través de l’atractiu de jardins i parcs urbans”, assenyala el regidor de Servicis i Qualitat Urbana, i Turisme, Ricardo Sendra.

Amb esta adhesió, Pego inicia dinàmiques de treball amb l’entitat, “professionals de la matèria assessoren el municipi sobre les línies que cal millorar i treballar”, indica el regidor. El treball estarà coordinat pels departaments de Medi Ambient i Servicis i Qualitat Urbana. La veritat és que Pego partix, en esta proposta, amb grans expectatives pels dos costats, l’entorn natural que l’envolta (tant la vall de muntanyes com el paratge de la Marjal). En este espai, conviu flora i fauna, que el consistori es preocupa per mantindre i cuidar. Quant al nucli urbà, el consistori ha apostat, en els últims anys, per un projecte de renovació, millora i cura de l’arbreda. S’han plantat noves plantes i arbres i s’ha dedicat temps a la cura de les ja existents per a potenciar el seu creixement.

Tot este treball i el que, a partir d’ara, amb este nou acord, es duga a terme, s’informatitza per a aconseguir els guardons que atorga l’entitat. El municipi presentarà la seua candidatura al programa, un jurat professional visitarà Pego per a emetre un informe i se li conferirà una puntuació i una classificació. Posteriorment es durà a terme la gala d’entrega de guardons.

50 municipis més

El projecte ja compta amb la participació de més de 50 municipis com Calp, Alboraia, Alzira, Carcaixent, Castelló, Gandia, Sueca o Vinaròs, entre d’altres. “Creiem que es tracta d’una proposta interessant amb la qual millorar en les nostres línies de treball relacionades amb la cura de la naturalesa, amb l’adequació del municipi i també amb el fet de potenciar el turisme, ja que esta classe de propostes afavorixen l’atracció de visitants”, indica la regidora de Transició Ecològica, Laura Castellà. Afig la regidora que, en matèria mediambiental, “és un gran acord perquè la Fundació ASFPLANT ens pot ajudar a aconseguir les àrees verdes sostenibles, també amb la reforestació i amb la gestió dels nostres racons verds com la Muntanyeta Verda, el Miserà o el Calvari”.

