Bocairent programa més de quinze propostes amb motiu del Dia Internacional de la Dona

Amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, Bocairent oferirà més de quinze activitats per a diferents franges d’edat. Esta programació àmplia ha sigut coordinada per la Regidoria d’Igualtat, Diversitat i Inclusió i és fruit d’iniciatives organitzades per centres escolars, entitats i Ajuntament. Com a conseqüència, l’agenda començarà el pròxim cap de setmana i s’estendrà fins al 21 de març.

Cartell de la programació de la Setmana de la Dona a Bocairent / Levante-EMV

La primera proposta serà el divendres 28 de febrer, amb la projecció del documental Voces en el hielo. Dissabte tindrà lloc la inauguració de l’exposició “Àfrica és dona”, i diumenge, la projecció de la pel·lícula La directora de orquesta. El dimarts 4 de març, l’alumnat de l’IES Bocairent gaudirà d’un contacontes amb Almudena Francés. El dia 6 hi ha prevista una eixida al teatre Chapí de Villena per a assistir al concert-recital Poesía de mujer. El divendres 7 de març serà el torn d’un taller amb dones de l’Equador, la lectura del manifest i una tertúlia amb l’autora Edurne Vaello. Per al dia 8, la proposta és un autobús a València per a assistir a la mascletà i a la manifestació.

La setmana següent, la programació arrancarà amb la marxa saludable per la igualtat, el dia 12, i tindrà continuïtat amb el taller “Cuidadores empoderades” (14 de març) i amb el teatre La decisió de Lola, amb Carme Juan (el dissabte 15). Finalment, el dia 21 hi haurà una representació teatral per a l’alumnat del CEIP Lluís Vives. A més, des de l’inici fins al final de la programació, Bocairent durà a terme altres iniciatives com la il·luminació de morat de l’escultura de l’Home de la Manta, la decoració commemorativa de la façana de l’ajuntament o la difusió de dos elements audiovisuals: el vídeo “Consells per al futur”, a càrrec de les usuàries del taller de memòria d’AFAB, i les entrevistes “En veu de dona” de Ràdio Bocairent.

Per a Toni Gisbert, “és una programació molt completa, tant en extensió temporal com en continguts i formats”. En este sentit, el tècnic municipal d’Igualtat destaca que “es combinen actes reivindicatius amb activitats culturals, formatives, etc., així com iniciatives que projecten una mirada a dones pròximes i altres que ens acosten a contextos més llunyans”. Per la seua banda, Sergio Gandia assenyala que “és una proposta que implica més de deu agents del teixit institucional i cívic que se sumen a l’Ajuntament per a mostrar que el Dia Internacional de la Dona és una cita rellevant en el nostre poble”. A més, el regidor d’Igualtat, Diversitat i Inclusió anima tant el veïnat de Bocairent com el veïnat d’altres municipis a participar activament en la programació.

