Mompó reforça el seu perfil propi després de la dana

Ha sigut el protagonista de la setmana. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha tingut estos dies eco mediàtic nacional per la seua participació en la gestió de la dana en les hores crítiques i la seua ja famosa frase: “Envieu ja d’una puta vegada l’alerta”, en referència al tardà SMS d’avís a la població. Més de tres mesos després de la dana, un temps en el qual ha tingut, des del dia D, una activitat intensíssima, pot dir-se que el president provincial del PP, Vicent Mompó, ha reforçat el seu perfil polític, un perfil propi que, pel camí, també li ha provocat desgast per alguns episodis lligats a la defensa de Carlos Mazón.

En paral·lel a això, en els últims dies, Mompó ha aprofitat per a reforçar el seu nucli dur. Ha fitxat Pepe Todolí, que fins ara era el director general d’Economia de la Generalitat, com a nou cap de gabinet. Todolí, del PP d’Oliva, ha sigut un col·laborador pròxim de Mompó des que es va fer càrrec de la gestora del PP provincial, abans de ser president. Ara, se l’emporta com a cap de la seua oficina en la Diputació, un lloc que ha estat vacant tota esta crisi. Precisament, l’anterior cap de gabinet, Vicente Huet, es va incorporar al Consell de Mazón el 29 d’octubre.

També s’ha reforçat en els últims dies, segons ha sabut este diari, l’àrea jurídica del seu equip en la Diputació. El funcionari Jorge Llavona ha sigut nomenat director d’Assessoria Jurídica en la Diputació, un lloc de nova creació per a reforçar les tasques del dia a dia, moltes vegades llastrades pel ritme de l’Administració que retarda la iniciativa política. El moviment ha arribat també en la setmana en què l’equip de govern de la Diputació ha qüestionat obertament i en públic, en el ple, el secretari general, el funcionari que exercix la màxima responsabilitat legal de la Diputació.

Amb eixe perfil jurídic, Javier Zamora també juga un lloc important en el dia a dia de l’equip de Mompó. En els últims mesos, i amb la dana, també ha guanyat pes en el nucli dur Vicent Tafaner, director de Comunicació de la institució des de setembre.

Això en la part de gestió. Amb un perfil més polític, la vicepresidenta Reme Mazzolari exercix de “mà dreta” de Mompó, amb un paper destacat també en esta crisi assumint un treball desagraït: la gestió dels contractes d’emergència per a totes les competències que ha hagut d’assumir sobre la marxa la institució (no només en carreteres, sinó també en neteja).

Mazzolari, assenyalen des de la plaça Manises, ocupa un lloc important en la presa de decisions, com el diputat Avelino Mascarell o, des de fora, Carlos Gil, alcalde de Benavites i diputat nacional del PP, a més de company de Mompó des del principi de la seua marxa en la direcció provincial del partit. En eixe grup d’“assessors” del president també apareixen diputats provincials com Pedro Cuesta o Laura Sáez.

Creixement amb la dana

Mompó, alcalde d’un xicotet poble (Gavarda) i al capdavant d’una institució intermèdia de visibilitat limitada (la Diputació) ha guanyat pes polític dins del PP en esta crisi. Per la seua presència en el Cecopi des del dia 29 (encara que no pertany a l’òrgan), ha sigut una cara visible de l’emergència, a on posteriorment ha assumit un paper important com a contacte dels alcaldes. Amb tot, ha sigut la seua presència constant en mitjans el que més visibilitat li ha donat. Davant del perfil baix obligat de Mazón, ell va ocupar per al partit eixe espai, poc grat en este moment, amb entrevistes en mitjans, inclòs el prime time televisiu de Salvados.

Això de portes enfora. En clau interna, el dirigent provincial també està marcant perfil propi polític. Este divendres va enviar un comunicat posicionant-se clarament a favor del valencià en la consulta escolar propiciada pel Consell de Carlos Mazón: sense crítiques al sistema de votació, això sí, en una nota molt mesurada. Eixa votació, que comença esta setmana, ha generat tensions en moltes comarques valencianoparlants i ha provocat queixes en alcaldes de PP de València. Mompó s’ha convertit en el perfil més nítid de valencianisme en un partit l’ideari del qual es dicta hui des d’Alacant, i ha pres partit en vespres de la consulta.

Suscríbete para seguir leyendo