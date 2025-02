Ni la pluja pot amb la Crida a Tavernes de la Valldigna

Ningú la va convidar ni volia la seua presència, però ella es va presentar. Just en el moment en el qual la fallera major de Tavernes de la Valldigna, Maria Ciscar Pons, proclamava de manera solemne l’arribada de les Falles al municipi, la pluja va començar a fer acte de presència. Havia amenaçat durant tota la jornada de dissabte. I, de fet, des de migdia va haver-hi diversos moments en els quals va fer aparició i, fins i tot, va fer perillar la celebració de l’acte.

Finalment, reunits els presidents de les sis comissions de la ciutat amb la Federació de Falles i l’Ajuntament van decidir seguir avant, però anul·lant la part de la cercavila que serviria per a arreplegar els representants tant majors com infantils de totes les falles casal per casal.

Una treva durant gran part de la vesprada va animar l’entitat fallera a dur a terme l’acte. Com ja va ocórrer l’any passat, abans que María Ciscar, acompanyada per l’alcaldessa, Lara Romero, i el president de la Federació de Falles, Óscar Ciscar, un espectacular mapping projectat sobre la façana de l’ajuntament servia com a acte previ.

‘Mapping’ projectat sobre la façana del consistori amb l’homenatge a l’antic Prat Comarcal / Levante-EMV

La projecció, realitzada pel creatiu local Suso Meló i acompanyada de la narració de José Colero, escriptor que també va ser autor del text, va oferir diversos moments destacats com el record a les persones afectades per la dana del 29 d’octubre i també quan es van recrear els pilars de les naus de l’antic Prat Comarcal, recordant, d’una banda, el patrimoni que Tavernes ha perdut, i, d’altra banda, en homenatge a la fallera major mateixa, que pertany a la comissió del Prat.

Just en el moment en què Maria Ciscar, l’alcaldessa, la cort d’honor, el president de l’FdF i el regidor de Falles, Carlos Torres, van saltar al balcó va començar a ploure. Això no va impedir que l’acte seguira amb normalitat. La fallera major va destacar la “qualitat” que tenen les comissions valleres i va mostrar “orgull” de poder aclamar-ho així. Igualment, també va dir sentir-se “orgullosa de la nostra gent” que va demostrar que “el poble de Tavernes és solidari” i que “quan la terreta ens va cridar ‘valencians en peu alceu-se’, els fallers i les falleres de Tavernes units ens vam alçar”, en referència a l’ajuda que totes les comissions de la ciutat van enviar als municipis afectats per la dana.

La fallera major, Maria Ciscar; l’alcaldessa, Lara Romero; la cort d’honor i el president de l’FdF, Óscar Ciscar, al costat del cantant Francisco, que va interpretar en directe l’himne regional / Levante-EMV

La fallera major també va destacar “la vida i riquesa que donem al nostre poble” i va demanar a tot el veïnat no faller a “eixir al carrer i conéixer la festa des de dins” i a “sentir-se part d’esta família”.

El colofó a l’acte el va posar l’actuació en directe, per sorpresa, del cantant Francisco, que des del balcó mateix va interpretar l’himne de la Comunitat Valenciana.

