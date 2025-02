La CEV tracta de frenar la tensió amb la Cambra d’Alacant amb una reunió

La ciutat d’Alacant va servir, dijous passat, d’escenari perquè es donara un conclave empresarial en el qual hi havia un únic objectiu: reconduir les relacions entre la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) i la Cambra de Comerç d’Alacant. Per a fer-ho possible, el president de CEV Alacant, Joaquín Pérez, va fer un pas avant i va reunir un grup d’empresaris i, segons les fonts consultades, va aconseguir un consens sobre el fre necessari a les últimes tensions.

L’empresari il·licità, un dels propietaris del Grupo Soledad, va comptar en la trobada amb el president autonòmic Salvador Navarro, i també amb altres responsables de la mateixa confederació i pròxims a l’empresa familiar i a la Unió Empresarial de la Província d’Alacant (Uepal), una associació pròxima al president de la Cambra de Comerç alacantina, Carlos Baño.

El resultat final va ser un acord per a rebaixar la tensió, almenys de portes afores, i tornar a la senda del “respecte institucional”, un concepte que, des de la patronal defenen, per activa i per passiva, com a autèntica línia roja. Esta és la part en la qual s’estaria d’acord entre les dos parts, perquè la distància no ha deixat de créixer en les dos direccions.

Empresaris que van assistir a la trobada coincidixen a assenyalar que hi ha molts assumptes prioritaris damunt de la taula. “Cada u que es dedique a les seues coses” és una de les frases amb les quals es vol posar fi a una batalla que, abans de res, soscava l’ànim dels qui aposten per una imatge d’unió des d’Alacant.

Este acord no escrit se succeïx després que des de l’entorn del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, es donara l’orde de frenar l’eixida d’empreses públiques de la CEV, després que Fira Alacant (antiga IFA) ho fera en un consell d’administració en què Baño és el vicepresident.

De la unitat a la xarxa

Altres fonts consultades parlen d’un “pacte de no-agressió”, perquè no quede erosionada la imatge de la CEV i el treball fet fins ara, perquè les diferències s’entenen en un rang més personal —Salvador Navarro i Carlos Baño— que institucional; encara que eixe punt no és correcte, ja que una cosa és l’eixida de Tescoma, empresa propietat del president de l’entitat cameral alacantina, de la CEV i una altra qüestió ja va ser la decisió de l’eixida de la fira, la qual cosa deixava la porta oberta a l’eixida de Fira València i de Sitval, les societats públiques que també pengen de l’organigrama de la consellera d’Indústria, Marián Cano.

Diferències

Les diferències exhibides en el si de la reunió confirmen que en la província d’Alacant s’ha passat de la unió empresarial a la xarxa empresarial i potser este concepte encaixa millor en unes relacions en les quals s’ha acordat anar a una en els temes importants, tornant a uns anys arrere, en què totes les organitzacions empresarials es van unir en la demanda d’un finançament just per a la província d’Alacant. Eixe és l’objectiu en el curt termini i, a priori, tots han donat el vistiplau, a falta de Baño. “El que està fet, ja està fet”, van assenyalar en referència al fet que l’eixida d’IFA de la CEV sembla que no té marxa arrere i que es quedarà com un senyal que la pau empresarial en la província alacantina és una metxa que es va tallar a temps perquè la traca no arribara a València.

