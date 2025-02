Compromís reclama al Govern de Carlet mesures per a frenar l’abandó animal

Compromís ha retret al Govern de Carlet, liderat pel Partit Popular, la seua “falta de sensibilitat” en relació amb el benestar animal, després d’informar Levante-EMV que és un dels municipis en el qual més mascotes es van abandonar l’any passat.

“No han sabut posar en marxa mesures per a millorar el benestar animal, malgrat que el nostre partit ja va posar en marxa diverses ferramentes per a este fi, com la creació d’un cens genètic i la implantació del pla colonial felí”, ha expressat al respecte el secretari local dels valencianistes, Pere Chovares.

La formació ha insistit que la correcta identificació de les mascotes “a penes genera abandó”, mentres que lamenta que no s’hagen dut a terme formacions per a voluntaris de colònies felines. “L’actual govern ha optat per no dur a terme estes mesures, però tampoc n’ha impulsat d’altres”, ha afegit Chovares.

