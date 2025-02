El Consell presentarà els seus pressupostos el 4 de març

El Consell ja té data per a la presentació dels pressupostos de la Generalitat de 2025: serà dimarts que ve, 4 de març, la qual cosa obliga a una modificació completa respecte al calendari que va aprovar-se fa tres setmanes i que retardarà l’aprovació definitiva dels comptes (i, per tant, la seua entrada en vigor) en cas de comptar amb els suports suficients en la cambra, un mes després de les previsions, amb votació definitiva el 16 de maig.

Així ho ha traslladat l’executiu autonòmic en la junta de síndics de les Corts d’este dimarts que ha donat la llum verda a un nou calendari, encara que amb escepticisme de PSPV i Compromís, que han recordat els continus retards que acumula el Consell per a presentar el projecte financer de 2025. La idea inicial, després de la catàstrofe de la dana, va ser presentar-los en gener, la qual cosa no va ocórrer. Després es va canviar a la segona quinzena de febrer, previsiblement la setmana passada, cosa que tampoc ha ocorregut.

Segons el calendari aprovat este dimarts, el Ple del Consell aprovarà els comptes dimarts que ve i els enviaran a la cambra autonòmica, a on començarà la seua tramitació, que hauria de finalitzar el 16 de maig, amb la votació definitiva. Entremig, el 7, 10 i 11 de març està previst que compareguen els consellers; el 26 de març serà el debat a la totalitat, tant dels pressupostos com de la llei d’acompanyament, que serà a on es veja la intencionalitat de Vox d’aprovar o tombar els comptes, mentres que a finals d’abril seran les esmenes.

El pressupost que es presente el dia 4 de març tindrà, previsiblement, diverses picades d’ullet a Vox, tractant de recaptar el seu suport necessari. El seu síndic, José María Llanos, ha confirmat que hi ha “negociacions” i que estan sent “fructíferes”, però ha evitat traslladar el sentit del seu vot, com a mínim, a vore el pressupost el dia que es presenten. És més, ha aventurat que els voxistes hi presentaran esmenes. També ha assenyalat que la posició dels voxistes estarà pactada amb la direcció nacional. “Som un projecte únic i unitari”.

