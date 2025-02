El duel entre Raga i Bielsa dividix el PSPV a la Costera-Canal i a la Vall

El procés de primàries que enfronta Robert Raga i Carlos Fernández Bielsa pel control del PSPV en l’àmbit provincial ha obert dos fronts en l’agrupació comarcal de la Costera-la Canal.

No és cap novetat: els líders locals del territori estan acostumats a caminar amb el cor partit entre els processos interns que s’han viscut en el si del partit de la rosa des de fa ja diversos lustres.

El que abans va ser el pols entre ximistes (per Ximo Puig) i sanchistes-abalistes (per José Luis Ábalos) és hui una partida entre els qui fan costat al sector més oficialista, comandat per Raga (la màxima valedora del qual és la secretària general del PSPV, Diana Morant) i els qui estan amb Bielsa, actual secretari provincial del partit.

Acte amb Raga en la seu del PSPV de Xàtiva / Levante.-EMV

En els últims dies, el primer ha mantingut trobades amb militants a Xàtiva i Navarrés, a on ha estat acompanyat de l’alcalde de Xàtiva i diputat provincial Roger Cerdà, al costat de tota la seua agrupació, la diputada Xelo Angulo i l’alcaldessa de Bicorp i presidenta de la Mancomunitat de la Canal de Navarrés, Nuria Mengual, molt implicada en la campanya de Raga, igual que l’exsecretari comarcal Xavier Simón. També van assistir altres alcaldes, regidors i simpatitzants de diversos municipis, inclosa l’agrupació amfitriona.

Raga amb alcaldes, regidors i simpatitzants socialistes a Navarrés / Levante-EMV

Per la seua banda, Bielsa va dinar amb un altre grup de socialistes a l’Alcúdia de Crespins, d’on és el seu major suport en la comarca, el secretari comarcal del PSPV, exalcalde d’esta localitat i assessor de Cerdà en la Diputació, Roberto Granero.

Els van acompanyar altres exalcaldes que han tingut càrrecs destacats de responsabilitat en la corporació provincial, com Pilar Sarrión (Anna) o Pablo Seguí (Chella). També hi van estar els alcaldes de Chella o Moixent, José Enrique Talón i Guillermo Jorques; el portaveu socialista d’Enguera, Jesús Úbeda; l’exalcalde de Montesa, Pepe Barberà; l’exportaveu de Canals, Toni Orea; l’exalcalde d’Enguera, Enrique Sánchiz, i un altre històric del PSPV com és Vicent Vercher, exalcalde de l’Alcúdia de Crespins, a més de regidors i militants de diferents localitats de la zona.

Albaida, amb Bielsa

D’altra banda, la Vall d’Albaida va acollir este cap de setmana sengles actes amb els dos candidats a la secretaria provincial del PSPV. Robert Raga va ser rebut a Ontinyent, a on té el suport d’esta federació, amb Rebeca Torró com a major puntal, mentres que Bielsa va trobar la calor de l’agrupació d’Albaida en un esmorzar en el qual van participar altres càrrecs de la comarca, com el president provincial del PSPV i exalcalde de Castelló de Rugat Antonio Esquinas.

Este és l’home de confiança de Bielsa en la comarca, ja que va ser assessor seu quan ocupava la Vicepresidència de Cooperació Municipal de la Diputació i actualment forma part de l’equip de confiança del Grup Socialista que encapçala l’alcalde de Mislata en la corporació provincial. El secretari comarcal del PSPV, Fede Vidal, va estar en les dos cites organitzades a la Vall d’Albaida.

