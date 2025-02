Els veïns de València exigixen corregir la llei de pisos turístics davant de la “trampa dels 11 dies”

La Federació d’Associacions Veïnals de València s’ha fet eco de la notícia publicada per Levante-EMV dissabte passat sobre la proliferació d’apartaments turístics llogats amb estades mínimes d’11 dies —aprofitant el canvi introduït en la llei autonòmica, que des d’agost considera com a pis turístic només allò que es lloga per 10 dies o menys— i ha exigit modificar d’urgència el reglament de la Generalitat per a incloure sota el seu mateix paraigua el lloguer ocasional per temporada.

En concret, els veïns expliquen que este lloguer de temporada, tant si es tracta de 10 dies com si és de tres mesos, està assentat jurídicament com a activitat terciària hotelera, per la qual cosa s’ha de prevore el seu ús incompatible en els edificis residencials i exigir-se-li igualment la llicència.

En l’actualitat, acollint-se al canvi normatiu, desenes de propietaris han tret a plataformes com Airbnb pisos que sens dubte són turístics, malgrat situar-se en terceres i quartes plantes de finques residencials. Gràcies al criteri temporal, estes vivendes llogades per 11 dies o més es regixen ara per la Llei d’arrendaments urbans (LAU), més laxa. N’hi ha prou amb demanar depòsit i firmar un contracte.

“La FAV ja va advertir de les llacunes de la nova normativa autonòmica sobre pisos turístics. Ara es posa en evidència que, en lloc de ser una norma que oferix ferramentes als ajuntaments per a gestionar l’oferta de l’allotjament turístic i protegir la vivenda residencial, en realitat els posa bastons a les rodes. En lloc de proposar límits clars a l’activitat i assumir la responsabilitat d’inspeccionar i sancionar, creen una infinitat de supòsits ambigus i contradictoris”, lamenten en la Federació d’Associacions Veïnals sobre la “trampa dels 11 dies”.

Catalogar com a allotjament turístic només les estades de menys de 10 dies, segons els veïns, és mantindre en l’alegalitat els contractes per temporada i dificultar la labor inspectora dels ajuntaments. “La norma ha de canviar-se perquè no ajuda a contindre l’amenaça dels pisos turístics contra el lloguer residencial i crea confusió i inseguretat jurídica sobre el que és legal o no”, afigen les mateixes fonts.

En eixe sentit, des de la Federació denuncien que el problema de la saturació d’apartaments turístics continua creixent a València, el lloguer residencial per habitacions es generalitza, s’encarix el preu de la vivenda i es degrada la convivència. “Tant la Generalitat Valenciana com l’Ajuntament de València haurien de centrar els seus esforços a recuperar vivenda residencial i revertir la fugida de milers de pisos del mercat del lloguer a l’oferta per temporada. Com veiem, esta norma va en sentit contrari”, conclouen sobre un dels perills de la modificació normativa: que els pisos de lloguer estable es reconvertisquen a l’estacional en un context d’oferta escassa i inaccessible.

Debat sobre la limitació temporal

Consultats per la pràctica de llogar pisos turístics amb la fórmula de l’arrendament de temporada, en la Conselleria de Turisme asseguren desconéixer a què es deu, però han recordat que, en cas de detectar un frau, esta mena de pràctiques s’exposen a una sanció. La multa podria ser de 10.000 a 100.000 euros, segons el cas.

Les mateixes fonts expliquen, però, que la normativa autonòmica d’apartaments turístics, aprovada sota el mandat de Nuria Montes, ja ha tingut suficient recorregut per a passar la seua particular ITV. “La llei es va aprovar en agost. Ara que fa un any que està en funcionament, ho revisarem tot, vorem si hi ha alguna classe de disfunció i actuarem en conseqüència”, assenyalen.

Finalment, en la Conselleria especifiquen que estan tenint reunions constants amb el sector i els ajuntaments i un dels aspectes de la regulació més debatuts és, precisament, la limitació temporal quant a la duració de les estades. “Segons a on estiguem, ens exigixen mantindre eixos 10 dies, ampliar-los o reduir-los. Veiem opinions molt contradictòries entre les ciutats”, indiquen. I afigen que estan disposats a estudiar el problemàtic article 65 de la seua norma per a ampliar la definició de pis turístic i prevore criteris com la rotació d’inquilins.

