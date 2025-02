“Feia 13 anys que vivíem en l’edifici i ja no hi ha cases per menys de 800 euros a Chiva”

Norma treballa a cinc metres de la seua antiga casa. Fins al 29 d’octubre, baixava del seu portal i, en la vorera de davant tenia el seu treball, el forn El Puente de Chiva, amb més de cent anys d’història. De tot eixe temps, Norma ha treballat allí 19 anys, només que ara la seua casa ja no està davant, ni ho tornarà a estar, perquè l’edifici a on vivia està sent derruït pels greus danys causats per la barrancada de la dana d’octubre. Ara, Norma i la seua família s’enfronten a un dels pitjors problemes d’este país, i Chiva no n’és una excepció: trobar un lloguer assequible.

Durant els últims 13 anys, esta família ha pagat 250 euros per un pis en ple nucli urbà de Chiva. És un miratge, perquè eixes xifres ja no existixen. Més aïna al contrari, Norma creu que la gent “s’ha aprofitat d’esta situació i han apujat moltíssim els lloguers”. En estos moments, hi ha uns cinc lloguers disponibles a Chiva segons el portal immobiliari Idealista i tots van des dels 790 als 850 euros.

Norma i la seua família van arribar a Espanya fa 23 anys i en fa 19 que treballa amb contracte fix en el forn. En estos moments viuen en casa d’uns amics —són 7 persones en total— amb un sol bany, de manera temporal fins que troben alguna cosa. Creu Roja els subministra el menjar i estan apuntats en la llista de Servicis Socials per a optar a una vivenda pública, però a Chiva les opcions són limitades: ni hi ha vivenda pública ni hi ha lloguers particulars a preus assequibles.

