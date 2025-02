Mazón evita aclarir si es va incorporar al Cecopi després de les 19:43 hores

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistit, este dimarts, durant la seua visita a Cevisama, en la “codirecció” del Cecopi entre la Conselleria d’Emergències i la Delegació del Govern, a preguntes dels mitjans de comunicació després de la decisió de la jutgessa de Catarroja que sosté la competència autonòmica en la gestió de la dana.

“La llei i la normativa ho marquen. Hi ha codirecció en el Cecopi”, ha assenyalat Mazón, defenent que “tot s’ha decidit de manera coordinada” entre “la Conselleria d’Emergències i la Delegació del Govern”.

Incorporació a la reunió

Sobre les telefonades efectuades durant la vesprada del 29 d’octubre, Mazón ha assegurat que va estar “informat durant tot el matí” i ha sentenciat que “el que no estàvem era incomunicats”.

No obstant això, sobre la telefonada a les 19:43 dirigida a la llavors consellera Salomé Pradas, el president no ha aclarit si no es va incorporar al Cecopi fins després d’eixa comunicació, escudant-se en el “respecte als requeriments de la jutgessa”. “Este Consell no comenta les respostes abans que estiga informat el jutjat. Una vegada respost el requeriment, farem les declaracions pertinents”.

