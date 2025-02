Nova protesta contra la tala d’arbres en les places de Benidoleig

La reivindicació arrela. A poc a poc. Els veïns volen més arbres i menys formigó. Advertixen que el canvi climàtic i l’obligació de crear espais d’ombra, naturals i frescos, això que s’ha vingut a dir “refugis climàtics”, obliguen a repensar els pobles, a preservar les zones verdes i a introduir més vegetació. Eixe debat està molt viu a Benidoleig.

La protesta dels veïns: volen més arbres i menys formigó en les places / Levante-EMV

Un grup de veïns es resistix al fet que es talen arbres per a convertir les places, en este cas la plaça de la Diputació, en espais de formigó, ferros i tendals. Els tendals són una bona solució per a donar ombra als carrers, però si hi ha arbres i són exemplars adults i que formen part de la vida d’un poble (els que s’han talat en la plaça de la Diputació tenien més de seixanta anys), cal preservar-los i cuidar-los. Que es tallaren els arbres d’esta plaça els ha fet mal en l’ànima a estos veïns.

Una altra imatge de la protesta / Levante-EMV

Els manifestants “van abraçar” la plaça. Són conscients que hi ha qui al poble els veuen com uns excèntrics. Però no pararan de manifestar-se. Dilluns que ve tornaran a concentrar-se.

