Alzira demana a la CHX solucions tècniques per a protegir-se de les inundacions

A pesar que Alzira ha fet avanços importants en matèria de protecció enfront d’inundacions, encara queda molt de treball per fer. Especialment, en un context de canvi climàtic que agreuja els fenòmens meteorològics extrems. Per això, l’Ajuntament ha sol·licitat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) informes específics per a trobar solucions tècniques que reduïsquen el risc en algunes de les zones més vulnerables de la ciutat.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, situa el nord del nucli urbà com un dels problemes que requerix una solució i, en concret, el barri de Venècia i la zona del parc Pere Crespí. “S’han construït vivendes i carrers nous en les últimes dècades que han impermeabilitzat el terreny, per la qual cosa, quan plou, l’aigua discorre a gran velocitat i provoca inundacions”, exposa.

L’Ajuntament va traslladar a la CHX el problema durant la visita del seu president a la ciutat dilluns passat, en la qual també es van abordar les imminents obres de protecció enfront d’inundacions. Com va avançar Levante-EMV, en primer lloc s’executarà el desviament de la desembocadura del barranc de Barxeta per a garantir un millor desguàs, i, a continuació, l’ampliació del barranc de la Casella des del pont de Xàtiva fins a la seua unió amb el Xúquer. El pont es derrocarà i es reconstruirà aigües amunt del llit.

Carrer Pare Castells, inundat, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

Barranc de la Murta

“Esperem comptar amb la seua ajuda per a trobar una solució que permeta, per exemple, derivar l’aigua cap al riu Xúquer o cap a les zones d’horta, i, així, reduir el perill per a la població”, comenta Domínguez sobre la necessitat d’actuar en les zones mencionades. Indica, a més, un altre dels punts en què cal intervindre: “També s’ha parlat sobre la necessitat d’elaborar un estudi per a abordar, des d’un punt de vista tècnic, una solució per al barranc de la Murta que evite inundacions en la carretera d’Albalat”.

Precisament, esta va ser una de les reivindicacions plantejades per la patronal alzirenca durant la Setmana de l’Economia. Si bé és cert que el polígon industrial patix encara les conseqüències de la seua inacabada urbanització, entre les seues moltes deficiències hi ha les inundacions. El barranc de la Murta manca d’una desembocadura més enllà de la carretera mateixa, que queda bloquejada durant els episodis de pluja. És, de fet, un dels punts tallats al trànsit més habituals, la qual cosa dificulta la mobilitat d’algunes de les empreses més importants de la ciutat.

