Caiguda de la web, dubtes i un error en l’aplicació mòbil en el primer dia de la consulta de llengua base a les famílies

Més de mig milió de famílies estaven citades a votar ahir la llengua base de l’educació dels seus fills. La pregunta era senzilla: valencià o castellà. No obstant això, la infraestructura per a fer la pregunta i arreplegar els resultats de manera telemàtica va ser tot un repte per a la Conselleria d’Educació.

La web va morir d’èxit a primera hora del matí. L’“alta demanda” de sol·licituds de famílies va tombar els servidors momentàniament. Va haver-hi diverses parades de 20 minuts al llarg del matí que Conselleria va anar arreglant.

La infraestructura va tindre diverses fallades que van alimentar el nerviosisme dels pares i van fer créixer les telefonades als centres escolars. El més sonat va ser que la web de la consulta no s’adapta al format del telèfon mòbil, fet que dona lloc a un error pel qual no es podia votar valencià amb el mòbil en vertical, i tampoc llegir a penes les instruccions de la votació. Era necessari posar el dispositiu en horitzontal per a votar valencià.

La caiguda dels servidors va deixar a mig fer o va errar l’enviament dels vots d’alguns pares i mares, que van haver de repetir-ho o telefonar al centre per a aconseguir ajuda. Un altre error que van viure algunes famílies va ser que el sistema no acceptava els NIA (número d’identificació d’alumne) per a registrar-se, segons denuncien AMPA, sindicats i directors de centres, que ja han demanat a Conselleria que solucione el problema.

Participació massiva

Encara que Conselleria no donarà dades de participació en la consulta fins que es tanque el pròxim dia 4 de març, tot indica al fet que la participació està sent massiva a causa d’estes caigudes per l’alta demanda de famílies. Malgrat tot, l’Associació de Directors de l’Escola Pública (Adep) va criticar que Educació “no haja pres nota” dels processos d’admissió escolar, en els quals les webs es col·lapsen per este mateix motiu.

La consulta a la qual estan cridades a participar les famílies de 570.000 estudiants es fa de manera telemàtica fins al 4 de març per a l’alumnat matriculat en Infantil, Primària i els tres primers cursos d’ESO. Les famílies han de triar si volen que els seus fills estudien en castellà o en valencià a partir del curs que ve en la web consulta.gva.es.

Barris degradats

Els centres de barris degradats van ser els que més càrrega de treball van tindre durant la jornada de la consulta, perquè moltes de les famílies manquen dels recursos o coneixements digitals per a votar i ho van haver de fer en les instal·lacions del col·legi o l’institut.

Així mateix, les famílies migrants que només comptaven amb passaport no podien registrar-se pel seu compte, sinó que els centres escolars havien de donar-los d’alta en el sistema. Això va provocar també una gran càrrega de treball, encara que els centres, en previsió, van començar a donar d’alta l’alumnat migrant la setmana anterior a la consulta.

Consulta dels censos en els centres educatius per a la consulta / Jose Navarro

“La web tenia un telèfon d’incidències al qual telefonaven les famílies, i els deien que havien de solucionar-ho els centres, però en els centres no se’ns ha explicat res de com fer-ho”, critica Isabel Moreno, presidenta d’ADEP-PV.

AMPA i directors denuncien que les reunions de Conselleria per a explicar-los la consulta van ser molt tardanes i breus, a penes una setmana abans de començar a votar. En este sentit, les AMPA critiquen que la web no haja sigut testada abans d’usar-se, la qual cosa ha portat a moltes d’estes fallades. “Fer les webs responsive (és a dir, que s’adapten a format mòbil) és una cosa bàsica hui dia”, critica Pacheco.

Comunitat educativa

La sensació de la comunitat educativa, almenys resumida en declaracions de docents i directors, és que la consulta no soluciona cap problema, sinó que els crea. “Estem veient moltíssima polarització entre famílies i fins i tot discussions en els claustres pel tema de la llengua. Han generat una batalla a on no n’hi havia”, van explicar des de l’Associació de Directors de l’Escola Pública (ADEP).

Una de les crítiques de la comunitat educativa és que “en molts casos no es respectarà l’elecció de lengua”. “Hi ha 200 centres amb un sol grup. Posem que hi ha 25 alumnes i en voten 15, i d’eixos huit trien castellà. Doncs eixos decidiran la llengua en la qual estudien tots”, explica Miquel Soler, exsecretari autonòmic d’Educació. Conselleria ha explicat que, en estos casos, l’alumnat es traslladarà a un altre centre (en cas que n’hi haja) amb la seua llengua de preferència.

En els centres de dos grups, que són la majoria, també podria donar-se este fenomen. “Les classes són màxim de 25 alumnes. Si voten, per exemple, 30 valencià i 10 castellà, això significa que 5 alumnes que han votat valencià hauran de canviar de grup i estudiar en castellà si no hi ha plaça en altres centres”, expliquen fonts del PSPV.

Esta elecció es farà en base dels punts de cada estudiant en funció de si té germans en el centre, si viu prop del col·legi, si és discapacitat, té família nombrosa o monoparental. En esta línia els directors critiquen que la consulta pot crear grups molt desequilibrats.

Diverses docents pengen el cens d’alumnat abans de la consulta de llengua en un centre d’Alacant / Jose Navarro

Classes descompensades

“Quan es fan grups en els col·legis es tenen en compte moltes coses, com, per exemple, distribuir els estudiants amb necessitats educatives especials per a equilibrar les classes. Amb esta consulta, l’únic criteri que es tindrà en compte serà la llengua, de manera que podran donar-se casos en què tots els xiquets amb necessitats educatives acaben en una classe, tenint dos grups molt desequilibrats. El mateix pot ocórrer amb la quantitat d’alumnat. Es poden donar més alumnes en una classe que en una altra, amb la qual cosa uns tindrien un avantatge”, explica un director de centre.

D’altra banda, la comunitat educativa critica que esta consulta també afectarà les hores de reforç escolar. Conselleria va assegurar que estes hores podien ser utilitzades per a aplicar esta ensenyança en dos línies. “El que vol dir Conselleria és que no contractarà ni un professor més per a aplicar esta llei”, critiquen els directors de centres.

La votació també ha sigut un tema polèmic, especialment les del futur. “La votació els pròxims anys serà durant l’admissió, cosa que significa que en els centres que tenen més demanda que oferta votarà molta gent que després no estudiarà ací. I al contrari, els que tenen menys demanda aniran a un centre a on no han pogut votar la llengua”, reivindiquen les AMPA.

