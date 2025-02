L’expulsió de dos regidors de Cs acosta la moció de censura a Vilamarxant

El pacte de govern de PP i Ciutadans a Vilamarxant es dona per mort. Dilluns, el partit taronja va denunciar pressions i un pla “dissenyat i ordit” per part del PP per a no passar-los la vara de comandament en juny tal com estava firmat. A última hora del dia, els populars van fer pública la seua intenció d’eliminar les competències de dos regidors de Ciutadans, el tinent d’alcalde, Xavier Jorge, i el regidor Gabriel Castellano. El següent moviment polític que està sobre la taula ara és la moció de censura contra el PP que lidera l’alcalde actual, Héctor Troyano, destinat a governar en minoria si els cinc regidors de Cs abandonen el govern.

Segons ha pogut saber este diari, ja hi ha hagut contactes entre els partits de l’oposició en el ple per a aplanar el terreny i presentar una moció de censura. Això passaria per la unió de Ciutadans amb els tres regidors del PSPV i els dos d’Acord per Vilamarxant, que resultaria una coalició de 10 membres. Fonts socialistes en la comarca s’obrin a estes negociacions per a apartar els populars del govern, donant per fet que les relacions amb Acord per Vilamarxant i amb Ciutadans són bones. A més, l’altre dubte per aclarir —si els altres tres edils de Ciutadans abandonarien l’executiu— la va resoldre ahir l’agrupació municipal: van a una, i és qüestió d’hores o fins i tot dies que abandonen el pacte de govern i deixen el PP en minoria.

L’escalada de tensió entre els socis s’ha produït en els últims mesos, malgrat que van governar durant els quatre anys de l’anterior mandat. En este no arribaran a l’equador, ja que estava previst que, el 14 de juny, els populars transferiren la vara de comandament als seus socis en virtut del pacte rubricat en 2023.

No obstant això, este dilluns, el partit que dirigix Xavier Jorge va fer públiques les pressions a les quals s’han vist sotmesos per part del PP, amb “un pla perfectament dissenyat i ordit per a aferrar-se a l’alcaldia més enllà del 14 de juny”.

Hores després, el PP va contraatacar amb un altre comunicat en el qual anunciava el “cessament” de dos regidors de totes les seues funcions. No obstant això, l’alcalde no pot cessar, ja que l’acta de regidor és personal i intransferible, per la qual cosa es traduïx en el fet que Troyano llevarà competències als dos regidors. L’alcalde explicava en el comunicat que esta pèrdua de confiança es produïx “després d’haver-se trobat irregularitats administratives i presumptes il·legalitats comeses per dos dels membres de l’agrupació taronja”. Estos fets han sigut traslladats “a les autoritats competents”.

El comunicat va arribar instants després que Ciutadans abocara les mateixes acusacions als seus socis. Els de Xavier Jorge denunciaven que patixen “des de fa mesos i de manera reiterada” el bloqueig del seu treball per part de l’alcalde, “retardant constantment la firma de decrets i adjudicacions de contractes per a entorpir la nostra labor”. A més, en Ciutadans creuen que “este pla” està traçat “amb la presumpta conformitat del comité provincial del PP”, al qual insten a declarar públicament si es dona per trencat.

Suscríbete para seguir leyendo