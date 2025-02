L’Horta suma 15.000 veïns nous i supera la barrera dels 800.000 habitants

L’Horta es consolida com una de les comarques favorites per a viure i així ho demostra el seu cens. Segons les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), en data 1 de gener de 2024, la comarca tenia 809.721 habitants. Una xifra que reflectix un increment del 2 % al sumar 15.520 veïns nous en l’últim any, afermant així el creixement demogràfic de l’àrea metropolitana de València.

La dada suposa, a més, el major creixement de la seua història, al millorar lleument el que va registrar en 2023, quan van ser 15.424 més les persones censades en els 43 municipis de la comarca. Així, malgrat l’escassetat d’oferta immobiliària i de les dificultats que han d’afrontar els veïns per a arrendar una vivenda, l’Horta continua creixent, tot i que continua sense superar la població de la capital, amb 825.948 residents.

Quatre pobles decreixen

Per àrees, els pobles de l’Horta Sud continuen sent, un any més, els més poblats, al concentrar un total de 492.143 ciutadans, 9.574 més que l’exercici anterior. Per la seua banda, les localitats de l’Horta Nord van arribar als 317.578 residents, la qual cosa suposa un increment 5.946 persones.

El creixement demogràfic també es consolida en les dos capitals comarcals. El més pronunciat es va produir a Torrent, a on el cens va augmentar un 2,4 % al sumar 2.106 veïns i veïnes, fins als 89.401 habitants. Per la seua banda, a Paterna es van comptabilitzar 1.334 persones més, i la seua població se situa en els 74.822 ciutadans, fregant així la declaració de gran ciutat de la capital de l’Horta Nord.

Torrent va registrar el major increment de població en l’últim exercici, segons l’INE / A.T.

Desgranant per municipis, quasi la totalitat d’estos van créixer en 2024, a excepció de quatre ajuntaments. Moncada va ser el municipi a on més es va reduir el cens, al comptar amb 21.993 veïns, 73 menys que en l’exercici anterior. També va decréixer la població en els dos municipis més xicotets de la comarca, Emperador i Llocnou de la Corona, amb 693 i 121 habitants respectivament, mentres que a Museros la xifra és anecdòtica i a penes són dos les persones de menys que apareixen registrades (6.739).

Més dones que hòmens

Al contrari, les localitats que més van créixer van ser Xirivella, amb 996 altes, fins als 31.745 residents; Burjassot (932 i un cens de 40.634 ciutadans) i Catarroja, a on s’ha arribat a les 30.142 persones censades, al sumar 826 veïns.

Entre les ciutats més habitades, més enllà de les capitals comarcals, repetixen Mislata (46.153 habitants), Aldaia (34.035) i Manises, amb 32.273 habitants. A més, gràcies a les 197 persones censades a Alaquàs en l’últim any, el municipi va superar la barrera dels 30.000 habitants (30.022).

Per la seua banda, de les dades de l’INE es desprén que, un any més, en la comarca residixen més veïnes que veïns. Així, en data 1 de gener de 2024 hi havia censats un total de 396.837 hòmens enfront de 412.884 dones.

