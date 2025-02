L’Ibex 35 busca els 13.200 punts després de començar la jornada amb una alça del 0,08 %

L’Ibex 35 ha iniciat la sessió d’este dimecres amb una lleugera pujada del 0,08 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a situar-se en els 13.127,5 punts cap a les 9:00 hores, en una jornada marcada de nou per la publicació de resultats empresarials a Espanya.

No obstant això, minuts després de l’inici borsari, la Borsa espanyola s’impulsava un 0,60 %, cosa que la portava a fregar la cota psicològica dels 13.200 punts. Abans de l’obertura del principal indicador del mercat espanyol es coneixien els comptes anuals d’Aena, Dominion, Cellnex, Redeia o la promotora Neinor Homes, entre altres companyies.

En concret, Aena va tornar a registrar rècord de guanys en 2024 a l’obtindre un benefici net de 1.934,2 milions d’euros, un 18,6 % més; Dominion va obtindre un benefici net atribuït de 31,2 milions d’euros en 2024, xifra un 30 % inferior.

Cellnex, per la seua banda, va obtindre unes pèrdues netes atribuïdes de 28 milions d’euros en 2024, la qual cosa suposa reduir un 90,6 % els números “rojos” de 297 milions d’euros registrats un any abans i fregar l’equilibri (break-even). A més, Redeia va obtindre un benefici net de 368,4 milions d’euros en 2024, la qual cosa representa una caiguda del 46,6% respecte a l’exercici anterior, impactat per la finalització de la vida útil reguladora dels seus actius anteriors a 1998, l’impacte anual en ingressos dels quals ascendix a uns 260 milions d’euros, i les minusvalideses de 137 milions d’euros registrades per la venda d’Hispasat.

Neinor Homes va obtindre un benefici net de 62,4 milions d’euros en 2024, xifra un 31,7 % inferior als guanys de 91,4 milions de 2023, segons ha informat este dimecres la promotora immobiliària, que ha anunciat una retribució de 125 milions d’euros als seus accionistes.

En els primers compassos d’esta jornada, els majors ascensos dins de l’Ibex 35 els marcaven ArcelorMittal, que pujava un 1,02 % en l’obertura, i Sacyr (+0,73 %), mentres que en el costat dels descensos sobreeixia Telefónica, que es deixava un 1,16 % i Fluidra (-0,44 %).

Les principals borses europees també obrien en verd, amb alces del 0,9 % per a Frankfurt, del 0,7 % per a París, del 0,6 % per a Londres i del 0,49 % per a Milà.

En l’obertura del mercat borsari, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al Vell Continent, se situava en 72,68 dòlars, un 0,25 % més, mentres que el Texas pujava un 0,29 %, fins als 69,13 dòlars. En el mercat de les divises, la cotització de l’euro enfront del dòlar es col·locava en 1,0499 “bitllets verds”, en tant que en el mercat de deute, l’interés exigit al bo a 10 anys escalava fins al 3,122 %.

Suscríbete para seguir leyendo