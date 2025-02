L’onada de grip confirma la seua tendència a la baixa després d’haver superat el pic

La transmissió de la grip i altres virus respiratoris —virus sincicial i covid— està remetent, per fi, a la Comunitat Valenciana. Així ho testifiquen les dades de l’última actualització de l’informe del Sistema de vigilància d’infeccions respiratòries agudes (Sivira), que reflectixen una caiguda de 95,6 punts en només una setmana. Són les dades arreplegades per la Conselleria de Sanitat entre el 17 i el 23 de febrer.

La dada és rellevant perquè es tracta d’un descens significatiu de la incidència de quasi 100 punts. I és que, encara que els contagis descendixen des de fa quatre setmanes, la caiguda havia sigut moderada durant les dos últimes: de 28,2 i de 43,5 punts, respectivament. Amb les dades d’esta última setmana, es podria confirmar que el pic de contagis s’ha superat i que l’actual onada de grip confirma la seua tendència a la baixa i s’acosta a la fi. No obstant això, la incidència d’infeccions respiratòries agudes (IRA) continua sent alta, per la qual cosa encara podria revertir-se la situació.

Evolució de la incidència de virus respiratoris a la Comunitat Valenciana / ED

Dades optimistes

Encara així, la resta d’estadístiques de l’últim Sivira són positives. Cau la incidència entre els menors de fins a 15 anys —el principal vector de transmissió en els nuclis familiars—, les dades dels tres virus —grip, sincicial i covid, que no registra cap positiu en l’última setmana—, i els casos greus. De fet, per primera vegada durant l’actual temporada, la incidència de casos greus se situa per davall de la taxa nacional, amb 16,6 casos per 100.000 habitants enfront de 17,1.

Temporada més llarga

Amb estes dades, el pic de grip actual serien els 1.184,6 punts d’incidència, registrats en la setmana del 20 al 26 de gener. En l’anterior, el punt àlgid es va registrar en l’última setmana de desembre de 2023, amb una incidència de 1.500 punts. La dada és de més de 300 punts per damunt del pic d’enguany.

La temporada ha sigut més llarga que l’anterior, amb un ascens menys explosiu i un descens també progressiu. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ho va atribuir a la “climatologia”, amb setmanes de fred intens a finals de l’any 2024, i els experts recorden que no totes les temporades evolucionen de la mateixa manera.

Una dona es vacuna de la grip a l’inici de la campanya de vacunació l’octubre de 2024 / Germán Caballero

Els hospitals al 80 %

El descens en la transmissió dels contagis es traduïx en una reducció de la pressió hospitalària. Segons les últimes dades oficials de Sanitat, els hospitals estarien al 80 % de la seua capacitat. Arrere queden els dies, de mitjan gener, en què estos centres estaven a la vora de la “saturació” amb esperes de fins a 70 hores per a aconseguir un llit en planta i la recomanació de Conselleria per a usar la mascareta en els centres sanitaris.

