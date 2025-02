Mazón assegura que va arribar a les 20:28 hores al Cecopi el dia de la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resolt una de les incògnites que planaven sobre la seua actuació el dia de la dana, el passat 29 d’octubre: l’hora d’arribada al Cecopi. Segons ha assegurat este dimecres als mitjans de comunicació, Mazón va arribar a les 20:28 hores, minuts després que sonara l’alarma de l’ES Alert. Ha sigut en una declaració als mitjans de comunicació, este dimecres, abans d’un desdejuni informatiu del seu vicepresident segon, Francisco José Gan Pampols.

“Vaig arribar a les 20:28 hores”, ha indicat en la seua primera valoració després de la resposta de la Generalitat a la jutgessa que investiga el cas i en la qual es va assenyalar que Mazón no havia arribat a l’òrgan de coordinació d’emergències de l’Eliana fins després que s’enviara l’alerta, un avís que, ha indicat, en el seu cas, li va sonar en el cotxe arribant al Cecopi. Així mateix, ha insistit a desvincular-se de qualsevol presa de decisió sobre el seu enviament malgrat que estava “perfectament informat”.

Mazón ha acompanyat el nou detall sobre la seua arribada al Cecopi amb una arenga de negar totes les acusacions que, ha dit, ha llançat l’oposició i especialment el Govern d’Espanya amb la finalitat de “criminalitzar-me”. “Tot és fals”, ha remarcat, “en cap moment vaig estar incomunicat, no em van esperar per a enviar l’alerta, no vaig paralitzar cap reunió, ni va requerir la meua autorització”, ha assegurat. “Ja està bé de tanta mentida, és una barbaritat el que està ocorrent”, ha insistit.

