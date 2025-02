Raga i Bielsa afronten el final de campanya entre el fortí i l’assalt al camp rival

En el futbol, hi ha equips que pressionen en camp rival, per a robar la pilota a on fa mal, i n’hi ha que preferixen resguardar-se en el seu camp, sentint la seguretat d’estar ben proveït i la possibilitat de llançar-se a un contraatac en el futur. Carlos Fernández Bielsa i Robert Raga, però, combinen les dos estratègies en el seu final de campanya, quatre dies de vertigen fins a decidir en les votacions de diumenge qui serà el nou líder del PSPV en la província de València.

L’agenda ha sigut intensa des del primer moment, des que va acabar el XV congrés del PSPV, a finals de gener, i els dos van confirmar la seua candidatura, i eixa intensitat no es vorà frenada en les últimes jornades. Així ho traslladen fonts dels equips dels dos aspirants, que mostren una agenda en la qual remarcaran la seua presència en aquells llocs a priori favorables, mentres que ho acompanyaran amb alguna incursió en algun territori que, sobre el paper, és més procliu per al seu rival.

En estes internades en terreny “enemic” apareixen dos localitats assenyalades: Burjassot i Oliva. La primera és un feu de Rafa García, alcalde del municipi i un dels fidels seguidors de Bielsa. Allí ha fet un dels seus últims actes esta setmana Raga, tractant de “robar” algun dels possibles suports que tindria el seu rival. Al revés ocorre amb Oliva, emmarcada a la Safor, comarca a on els suports de Raga són notables i a on este dimarts Bielsa ha celebrat un míting.

Cap dels dos llocs és fútil. Els dos superen el centenar de militants inscrits amb dret a vot este diumenge. En total, n’hi ha més de 9.000, encara que, davant d’una situació tan igualada, cada vot compta. També en aquells territoris a on en un principi no s’és favorable. En eixa estratègia, Bielsa acudirà a l’Eliana este dimecres, localitat del Camp de Túria, comarca de Raga, mentres que l’alcalde de Riba-roja de Túria anirà a Benimaclet, agrupació a València que dominen els pròxims a l’alcalde de Mislata.

Finals de campanya

València ciutat és, de fet, un dels fortins a on Raga xafa l’accelerador en les pròximes hores, amb fins a tres actes i després de visitar totes les agrupacions. És a on basa part de la seua fortalesa i a on el suport dels anomenats Pelayo, amb dirigents com José Muñoz, Sandra Gómez i Luis Lozano, de la UGT, podrien impulsar la seua candidatura en un municipi que representa el 16 % del cens. No obstant això, el suport de Manolo Mata a Bielsa pot reduir les diferències i obrir la batalla.

I si Raga se centrarà en València i en un acte final a Llíria, en la seua comarca, Bielsa ho farà al Camp de Morvedre, especialment a Sagunt, a on el portaveu en la Diputació compta amb el suport de l’alcalde, Darío Moreno, i a l’Horta Sud, amb un acte final a Xirivella. En este, es busca el simbolisme i emular l’acte de retorn de Pedro Sánchez després de ser defenestrat de la secretaria general en 2016. L’èxit este diumenge dependrà de mobilitzar els fortins i saber “robar” fidels en els territoris inhòspits.

