València BC, a 40 minuts de fer història a Turquia

Amb l’exhibició de la setmana passada a la Fonteta encara en la ment de tots, el València Basket visita esta vesprada (17:30 hores) el potent Cukurova Mersin en la tornada de les semifinals del play-in de la EuroLeague Women, amb l’únic objectiu de guanyar o fer valdre els 32 punts de renda de l’anada per a aconseguir la que seria la seua millor classificació en la màxima competició europea.

Un bitllet a les semifinals que ja es va acariciar fa dos anys en l’eliminatòria de quarts contra el Schio, en la qual les taronja van perdre en el tercer partit a Itàlia, en la seua primera partició en la Euroleague Women.

Una espina que es poden llevar ara les de Rubén Burgos, entre les quals hi ha cinc jugadores que ja van viure aquella experiència: Leti Romero, Queralt Casas, Alba Torrens, Cristina Ouviña i una Raquel Carrera que no va viatjar ahir a Turquia per a no sobrecarregar-la després de la seua tornada a les pistes, diumenge passat, després d’onze mesos de baixa per lesió.

Rubén Burgos espera aprofitar-se d’aquella experiència per a aconseguir que ningú caiga en un excés de relaxació per la renda de l’anada, i més en una de les pistes més difícils d’Europa. “A nosaltres l’únic que ens queda és seguir amb la mentalitat amb la qual vam iniciar l’eliminatòria, que era tirar avant els dos partits i saber que serien duríssims. A més, un gran equip i una gran plantilla, com és Mersin, de segur que, després d’eixa derrota a València, voldran reaccionar. Ja ho van fer en la seua lliga amb una victòria important en casa contra Fenerbahce, així que esperem el millor Mersin possible i nosaltres intentarem arribar amb la mentalitat correcta i amb la preparació, tan concentrades com vam fer a la Fonteta. El fet de saber com funciona el nostre treball i que cada dia és diferent de l’anterior, ajuda molt. Afortunadament, tant en l’staff com en la pista i en el vestuari tenim gent que ha passat per situacions semblants i que saben que no serà senzill en absolut”.

Per tot això, el tècnic taronja avança algunes de les claus per a evitar esglais i poder corroborar la classificació per a la semifinal. “Intentarem eixir reforçades des del principi i saber que cada minut, cada defensa, cada acció és important. És la nostra primera vegada ací, ens vorem en un d’eixos escenaris que no són senzills en Eurolliga, però, com tants altres, jo crec que intentarem estar preparades i saber el que pot ocórrer, tindre la mentalitat adequada i vore’ns a nosaltres mateixes. Sobretot en estos moments crec que cal ser molt forts com a equip i com a grup i estar molt juntes i amb molta comunicació interna”.

