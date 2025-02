Desallotjats els col·legis de Yátova, Chiva, Buñol i Siete Aguas per una amenaça d’assassinat massiu

Col·legis i instituts de Yátova, Chiva, Buñol i Siete Aguas han decidit el desallotjament dels seus centres, este matí de dijous, per una amenaça d’assassinat massiva emesa a través de correus electrònics. Si bé encara no hi ha confirmació de la veracitat d’esta amenaça, la Guàrdia Civil ha decidit prendre-se-la seriosament i desplaçar a eixos centres escolars diferents unitats per a comprovar la veracitat de l’amenaça.

Els correus electrònics han sigut enviats directament als centres escolars, els quals han decidit desallotjar-los i alertar l’Institut Armat, que ja ha enviat als diferents col·legis especialistes a la recerca dels possibles artefactes explosius que el desconegut afirma haver col·locat.

Antecedents psiquiàtrics

L’autor dels correus realitzats en nom d’algú que diu ser Hugo F. P. i residir a Turís, afirma “pertànyer a un grup en línia conegut com a 764” i amenaça d’“anar hui als centres escolars que s’enumeren i matar a tantes persones com siga possible. Ja he col·locat diverses coses en totes les escoles incloses”.

Es tracta d’una persona coneguda per la Guàrdia Civil, amb antecedents de malaltia psiquiàtrica, a qui estan intentant localitzar per a esbrinar si hi ha alguna cosa de veritat en les seues paraules o si són producte d’un brot de la seua patologia.

Desconfiança, però prevenció

El correu continua dient “estaré armat amb diverses armes de foc i mataré a tantes persones com siga possible”.

Encara que tot apunta al fet que es tractaria d’una persona amb alguna mena de desestabilització mental, la Guàrdia Civil ha preferit actuar com si l’amenaça fora certa mentres no siga identificat i neutralitzada eixa amenaça.

L’autor del correu s’identifica amb nom i cognoms, facilita una adreça i demana disculpes als seus pares, dels quals dona el nom de pila. En este moment, la Guàrdia Civil ja està en el lloc intentant localitzar l’autor dels correus.

Psicosi

A més dels centres escolars que l’home menciona en eixe correu, s’han produït desallotjaments en col·legis i instituts d’altres municipis, els responsables dels quals s’han deixat portar per la informació difosa i han decidit fer eixir el seu alumnat al carrer.

Suscríbete para seguir leyendo