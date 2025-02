Educació anul·larà els vots amb dades errònies en la consulta de la llengua base

“Des que ahir es va iniciar el període per a participar en la consulta sobre la llengua base, centenars de famílies han tingut problemes”. L’associació Famílies pel Valencià resumix d’esta manera la primera jornada de votacions per a triar la llengua base en els centres escolars. Les AMPA, per la seua banda, afirmen que han estat rebent centenars de telefonades de pares i mares que es van equivocar amb el seu vot.

Educació assegura que tots els dubtes tenen resposta en la web de la consulta i demana a les famílies que revisen molt bé totes les opcions marcades, ja que, una vegada emés el vot, no es podrà modificar la seua elecció. De fet, en cas que el vot tinga dades errònies, s’anul·laria.

“En la normativa reguladora de la consulta, s’indica clarament que el representant legal de l’alumnat haurà d’acceptar la declaració responsable, mitjançant la qual indique que totes les circumstàncies al·legades en la consulta s’ajusten a la realitat i hauran de ser acreditades a sol·licitud de la direcció del centre públic o de la titularitat del centre privat concertat”, explica Conselleria. A més, abans de votar apareix una pantalla que diu “Desitja confirmar la gravació del seu vot?”. Així, hi ha fins a tres comprovacions abans d’emetre el vot: la declaració responsable de la família, l’acceptació que el vot no pot ser modificat i una confirmació final.

Malgrat tot, les famílies estan intentant presentar reclamacions a través d’AMPA i de sindicats educatius, al·legant que tenen dret a modificar el seu vot, ja que, asseguren, es tracta d’“un error del sistema de votació, i no una falta de perícia de les famílies”, explica Rubén Pacheco, president de la confederació d’AMPA Gonzalo Anaya.

Igual que el primer dia, moltes famílies van comunicar errors que no els permetien introduir el seu vot. El més comú va ser que la pàgina no acceptara com a credencial vàlida el número d’identificació d’alumnat (NIA) malgrat ser correcte.

Missatge d’error que ha arribat a les famílies / Levante-EMV

Demanen paralitzar la consulta

Després de conéixer-se estos errors, sindicats com UGT van demanar fins i tot la nul·litat i la repetició de la consulta per “falta de garanties democràtiques i irregularitats que fan imprescindible la seua invalidació”. “La falta d’observadors que garantisquen la transparència del procediment, la inexistència de meses electorals formades per membres del cens i l’absència de garanties per a assegurar un vot personal, secret, lliure, directe i universal, han convertit esta consulta en un exercici viciat i sense cap validesa”, va criticar el sindicat.

Altres entitats com Acció Cultural del País Valencià han presentat fins i tot una queixa al Síndic de Greuges per la “vulneració de garanties” de la consulta, derivada dels problemes existents a l’hora de votar.

Àrea d’influència

Les raons són diverses, però totes han de vore amb les preguntes que cal omplir abans de la qüestió principal. Abans de marcar castellà o valencià, les famílies havien de contestar una sèrie de preguntes per a assignar al seu fill més o menys punts en cas d’empat. Les qüestions que cal marcar és el nombre de germans en el mateix centre, si la residència de la família està en una àrea d’influència, si el xiquet o xiqueta té algun grau de discapacitat, si és família nombrosa i si és família monoparental.

Una d’estes opcions és assenyalar si la família viu en l’àrea d’influència del centre o en l’àrea limítrofa. L’àrea d’influència es delimita en la gran majoria de casos per tindre residència en la mateixa localitat del centre escolar, ja que per al curs que ve està implantat el districte únic. L’àrea limítrofa és per a les famílies que viuen fora del municipi.

No obstant això, en el cas de les ciutats, esta àrea limítrofa va determinada per districtes o barris. Si una família viu dins de l’àrea d’influència, tindrà més punts que la que visca en l’àrea limítrofa, en cas de no poder proporcionar la llengua d’elecció després de la consulta.

Els municipis amb més d’una àrea d’influència són Elx i Teulada a Alacant, i Gandia, Mislata, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Torrent i València en la província de València. Es pot consultar els límits de l’àrea d’influència en esta pàgina web.

“Falta d’informació”

Famílies pel Valencià afirma que moltes famílies estan vivint la situació “molt preocupades”, perquè els errors són “conseqüència de la falta d’informació per part de la Conselleria”, i, d’altra banda “per un mal funcionament de l’aplicació que està provocant que moltes famílies no puguen votar i que unes altres s’hagen equivocat perquè en el telèfon mòbil no es veia en la pantalla l’opció del valencià”.

Malgrat que Educació aclarix que el vot no es pot modificar una vegada emés, la plataforma anima les famílies a fer-ho a través de la Direcció General d’Ordenació de la Conselleria, i amb models de reclamació que han preparat per a això.

Gonzalo Sánchez

