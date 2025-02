Gandia estudia les zones en què comerços i oficines es puguen convertir en vivendes

L’Ajuntament de Gandia està ultimant un mapa detallat de la ciutat que permetrà conéixer aquelles zones, carrers o trams en què un immoble d’ús comercial o d’oficines es puga reconvertir per a ús residencial. Això necessàriament obliga al fet que obtinga la cèdula d’habitabilitat.

L’estudi que el Departament d’Urbanisme va iniciar fa mesos està dirigit a incrementar, en la mesura que siga possible, el parc de vivenda disponible a Gandia, atesa l’escassíssima oferta existent i l’encariment del preu de venda i de lloguer.

Segons assenyala el regidor de Vivenda, Salvador Gregori, i la delegada d’Urbanisme, Maite Alonso, es tracta d’una mesura que haurà d’estudiar-se amb molt de detall. En primer lloc, no es tracta de menyscabar la potència comercial de Gandia, una característica que ve de dècades i que ha fomentat i fomenta el seu desenrotllament i enriquix la seua economia. I, en segon lloc, el consistori adoptarà totes les precaucions per a evitar que la conversió d’antics comerços o oficines en espais residencials no acabe fomentant l’infravivenda, amb espais amb poca ventilació, accessos deficients, insalubres o situats en àrees inundables. Així, el propòsit és que en tots els casos l’immoble que s’autoritze a transformar-se en vivenda complisca la llei i els codis d’habitabilitat per tal que no supose una degradació de l’estructura urbana o punt generador de conflictes.

L’Ajuntament encara no disposa d’una xifra ni tan sols aproximada dels comerços susceptibles de reconvertir-se en vivenda. Sí que se sap que hi ha nombrosos espais exclosos, com el centre històric de la ciutat, autèntic aparador del comerç local, o vials de la tipologia com l’avinguda de la República Argentina, la plaça del Prado o el passeig de les Germanies.

Sí que es podran canviar a usos residencials plantes baixes fins ara comercials en nuclis històrics com els de Beniopa, Benipeixcar, el Grau o el Raval, a on s’aprecia l’existència de molts immobles que en el seu moment van ser comerços i ara estan tancats.

Moció al ple de divendres

L’avanç d’este projecte de modificació d’usos d’immobles a Gandia ha sigut revelat pel Partit Popular, que va preguntar en la passada comissió d’urbanisme i en la qual va rebre la resposta que, en breu, previsiblement abans de l’estiu, es disposarà de la zonificació detallada, és a dir, aquells carrers en els quals, sempre que es complisca amb les normes d’habitabilitat, els propietaris podran fer el canvi i construir o habilitar vivendes.

En eixe sentit, el PP ja ha avançat que està a favor de la mesura, perquè, a més, ha presentat una moció, que es debatrà en el ple d’este divendres, en la qual sol·licita que s’agilitze eixe procés, garantint sempre els estàndards d’habitabilitat, aspecte en el qual coincidix amb el Govern local.

Un pla que també atorga garanties jurídiques

Transformar un local comercial en vivenda no és legal si la normativa urbanística del municipi en el qual es realitza no ho preveu. Però, com s’ha pogut constatar en molts casos i en nombroses localitats, hi ha promotors i propietaris que vulneren les normes i duen a terme pel seu compte eixa reforma. Esta situació obliga moltes persones a adquirir o llogar locals per a viure que, en realitat, no són aptes per a això, la qual cosa deriva en problemes a futur i en una indefensió jurídica. El boom dels pisos turístics també està contribuint a eixa “trampa”, atés que els usuaris, especialment si són jóvens, no busquen tant el confort com un lloc a on passar uns dies.

El que l’Ajuntament de Gandia farà també és oferir garanties jurídiques als propietaris, atés que un dels objectius és aclarir a cada moment si el que s’està comprant és un local legalment definit com a vivenda.

