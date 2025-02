El Govern de Vilamarxant, en mans dels tres regidors de Cs no expulsats

La crisi de govern en l’Ajuntament de Vilamarxant ha generat una situació amb difícil solució. El PP va deixar sense competències dos dels cinc regidors de Ciutadans, socis de govern i necessaris per a tirar avant qualsevol iniciativa municipal, ja que els populars només disposen de 7 regidors —la majoria està en 9— i no hi ha cap altre partit susceptible de donar-los suport en el ple. En estos moments, amb Xavier Jorge i Víctor Sanchis fora de joc, el futur del govern de Vilamarxant està en mans de Gabriel Castellano, Teresa González i Stefania Burcalu. Els tres regidors del partit taronja es troben en una delicada posició i hauran de decidir si es mantenen en el càrrec, si renuncien a les seues competències o si se’n van i presenten, amb la resta de grups del ple, una moció de censura.

Les tres opcions són hui factibles. Fonts de Ciutadans apunten al fet que tot depén d’una conversa pendent amb l’alcalde popular, Héctor Troyano, que podria produir-se hui en la junta de govern local, la primera trobada després de tres dies d’acusacions i moviments polítics que busquen, segons Ciutadans, “aferrar-se al càrrec i no cedir la vara de comandament a Ciutadans com assenyala el pacte”.

El que asseguren les mateixes fonts és que els cinc regidors són un “pack”: “Estem fora de joc i prendrem decisions quan l’alcalde ens done més informació perquè en estos moments només sabem el que conten els mitjans de comunicació”.

Tal com va informar este diari, en Ciutadans sabien que eixos moviments per a apartar-los anaven a produir-se i així es va denunciar públicament, una hora abans que Troyano comunicara que els llevava les delegacions per presumptes irregularitats administratives que havien elevat a les autoritats competents. Estos tres regidors prendran una decisió quan sàpien el contingut d’eixes acusacions, cosa que encara no ha succeït: “La consciència la tenim molt tranquil·la i els cinc tenim treballs fora, però estem esperant que ens telefonen i ens donen informació. El que és clar és que estem junts i tot el que s’ha muntat és pur interés del PP per mantindre’s en l’alcaldia”, indiquen les mateixes fonts.

Mentres, els socialistes de Vilamarxant van emetre ahir un comunicat en què citaven, de manera vetlada, els cinc regidors de Ciutadans al fet que posen “punt final al descrèdit i a l’egoisme per a buscar una alternativa al que no funciona, amb diàleg, generositat i integració”, va assenyalar la portaveu del PSPV en el municipi, Vicky Sanchis.

Precedent de negociacions

L’opció de la moció de censura està damunt de la taula, encara que no s’ha produït cap conversa formal entre els partits de l’oposició de PSPV, Acord per Vilamarxant i Ciutadans. No obstant això, hi ha un precedent. En 2023, després de les eleccions municipals, les tres formacions es van asseure a debatre la possibilitat d’unir-se en una coalició amb la qual governar el municipi. De fet, els socialistes —amb tres regidors—, li van oferir a Xavier Jorge la vara de comandament per als quatre anys de mandat.

Finalment i després d’un debat intern tractant de canalitzar totes les sensibilitats dins de Ciutadans, en el qual alguns integrants se situaven més en el centre i altres més pròxims al PP, es va decidir fer costat als d’Héctor Troyano amb la vista posada en el fet que tant en la Generalitat com en la Diputació de València anava a governar el PP.

Eixa aposta per l’harmonia política en les administracions no li ha eixit bé al grup municipal taronja, que a penes compta amb estructura autonòmica. De fet, des que este diari va avançar dilluns la ruptura del govern, en les files socialistes de la comarca es donava per fet que els populars absorbirien els tres regidors de Ciutadans. A falta d’una reunió, no sembla que eixa opció estiga damunt de la taula d’acord amb les fonts del grup consultades, des del qual s’insistix que la unió dels cinc regidors “no està en discussió”.

Els socialistes estan a costa del que succeïsca en els pròxims dies i les posicions que prenguen els regidors de Ciutadans, malgrat que reconeixen que esperaven que esta situació es produïra, tal com ha passat en altres municipis.

