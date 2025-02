Levante-EMV donarà veu als alcaldes de la dana en el III Fòrum de Municipalisme

Els alcaldes i les alcaldesses dels municipis afectats per la dana del passat 29 d’octubre tindran un paper rellevant en el III Fòrum de Municipalisme de Levante-EMV. Són una peça clau en la reconstrucció de les seues localitats, un dels temes principals que s’abordaran en les diferents entrevistes, ponències i taules de debat de l’esdeveniment, que tindrà lloc els pròxims dilluns 3 i dimarts 4 de març. Amb la seua participació, es podrà conéixer de primera mà quina ha sigut i com està sent la gestió de servicis bàsics dels diferents municipis o quins reptes afronten hui dia.

Així, en la primera jornada del dia 3, tindrà lloc la taula redona “Reptes per a la reconstrucció dels municipis”, moderada per Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, en la qual intervindran Ricardo Gabaldón, alcalde d’Utiel; Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent; Paco Comes, alcalde de Massanassa; Toño Carratalá, alcalde d’Alberic; i Paqui Bartual, alcaldessa de Xirivella i presidenta de l’FVMP.

També el dilluns 3 de març tindrà lloc una taula sobre la col·laboració publicoprivada i la gestió de recursos i els residus davant del canvi climàtic. En esta intervindrà el director gerent d’Egevasa, Juan Ángel Conca; així com l’alcalde de Rafelbunyol i president de la Mancomunitat Horta Nord, Fran López, i representants d’Imedes i mancomunitats.

La sessió comptarà amb una àmplia representació tant política com d’algunes de les principals empreses que vertebren el territori valencià. Així, el primer dia participaran el vicepresident i conseller per a la Reconstrucció, Francisco José Gan Pampols; la delegada del Govern, Pilar Bernabé; el president de la Diputació de València, Vicent Mompó; l’alcaldessa de València, María José Catalá; el director Territorial d’Hidraqua, Francisco Bartual; el director d’Organització i Transformació de Simetría Grupo, Francisco José Vea; la directora de Desenrotllament, Negoci i Gestió de Residus de Valoriza, Ana Benavent; i el director de Negoci Públic Sud-est de PreZero España, José Antonio García Galdón.

La segona jornada

El dia 4 inaugurarà la jornada Arcadi España, secretari d’Estat de Política Territorial, i, a continuació, hi haurà la taula “Reptes per a la reconstrucció”, moderada per Alfredo Castelló, delegat de l’edició de l’Horta de Levante-EMV, amb la participació de José Francisco Cabanes, president de la Mancomunitat Horta Sud i alcalde de Sedaví; Montserrat Cervera, alcaldessa de Loriguilla; Eva Sanz, alcaldessa de Benetússer; Lorena Silvent, alcaldessa de Catarroja; Robert Raga, alcalde de Riba-roja; i Guillermo Luján, alcalde d’Aldaia.

Després serà el torn de José Antonio Sagredo, alcalde de Paterna i senador, amb la ponència “La IA com a aliada municipal enfront del canvi climàtic”; seguidament, el director de Levante-EMV, José Luis Valencia, entrevistarà José María Ángel, comissionat per a la Reconstrucció del Govern d’Espanya; a continuació, hi haurà una ponència de José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, i una altra d’Ignacio González, director regional de Tractament d’Urbaser. Farà el tancament Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputació de València i presidenta d’Egevasa.

Per a la seua organització, el III Fòrum de Municipalisme de Levante-EMV compta amb el patrocini de la Vicepresidència Primera de la Diputació de València, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), Crea360, PreZero, Paprec, Valora, Simetría Grupo, Urbaser, l’Ajuntament de Paterna i l’Ajuntament de Gandia; així com la col·laboració de la Mancomunitat de l’Horta Sud, la Mancomunitat de la Baronia, l’Ajuntament d’Almussafes, l’Ajuntament de Torrent, l’Ajuntament de Benavites, l’Ajuntament de Mislata, l’Ajuntament de Gilet, l’Ajuntament d’Aldaia, l’Ajuntament de Gavarda, l’Ajuntament de Quart de Poblet, Egevasa, l’Ajuntament de Loriguilla, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, el Consorci de Residus COR V5 i Imedes.

Suscríbete para seguir leyendo